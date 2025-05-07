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لبنان

الحرارة إلى ارتفاع.. كتل هوائية حارة اعتباراً من الخميس!

Lebanon 24
07-05-2025 | 03:54
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يسيطر طقس ربيعي مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع  تدريجي بدرجات  الحرارة ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتباراً من يوم الخميس  بكتل هوائية حارة  مصدرها شبه الجزيرة العربية، حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية.
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ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر ايار بيروت بين ١٨ و ٢٧، طرابلس بين  ١٥و ٢٥،  وزحلة بين ١٣ و ٢٧ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:  قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال حيث تتخطى معدلاتها الموسمية و دون تعديل على الساحل مع ضباب على المرتفعات.
الخميس:  قليل الغيوم إلى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة، و تبقى فوق معدلاتها الموسمية، خاصة جنوب البلاد وفي الداخل وانخفاض بنسبة الرطوبة.
الجمعة:  غائم جزئياً بسحب مرتفعة دون تعديل بدرجات الحرارة على الجبال و ارتفاعها على الساحل و في الداخل و رطوبة منخفضة كما تنشط الرياح خاصة في المناطق الجنوبية لتلامس أحياناً ال ٥٥ كلم/س
السبت:  صاف الى قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة و رياح ناشطة مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الساحل و دون تعديل على الجبال.
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