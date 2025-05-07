الحرارة إلى ارتفاع.. كتل هوائية حارة اعتباراً من الخميس!

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يسيطر طقس ربيعي مستقر على والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتباراً من يوم الخميس بكتل هوائية حارة مصدرها شبه ، حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر ايار بين ١٨ و ٢٧، بين ١٥و ٢٥، وزحلة بين ١٣ و ٢٧ درجة.الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال حيث تتخطى معدلاتها الموسمية و دون تعديل على الساحل مع ضباب على المرتفعات.الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة، و تبقى فوق معدلاتها الموسمية، خاصة جنوب البلاد وفي الداخل وانخفاض بنسبة الرطوبة.الجمعة: غائم جزئياً بسحب مرتفعة دون تعديل بدرجات الحرارة على الجبال و ارتفاعها على الساحل و في الداخل و رطوبة منخفضة كما تنشط الرياح خاصة في المناطق الجنوبية لتلامس أحياناً ال ٥٥ كلم/سالسبت: صاف الى قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة و رياح ناشطة مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الساحل و دون تعديل على الجبال.