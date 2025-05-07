بعد استهدافه فجراً في صيدا.. حماس تنعى خالد أحمد الأحمد

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نعت حركة الإسلامية – ، القائد المجاهد المهندس خالد " "، الذي استشهد اليوم إثر غارة اسرائيلية استهدفته أثناء توجهه لأداء في مدينة فجر اليوم الأربعاء.وتابع البيان: "نعاهد الله تعالى ثم نعاهد شعبنا وأمتنا على مواصلة طريق المقاومة، وستبقى دماء نبراساً ينير لنا طريق التحرير ولعنات تلاحق هذا الكيان الهش حتى كنسه عن أرضنا ومقدساتنا بإذن الله تعالى."