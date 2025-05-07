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لبنان

بعد استهدافه فجراً في صيدا.. حماس تنعى خالد أحمد الأحمد

Lebanon 24
07-05-2025 | 03:55
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نعت حركة المقاومة الإسلامية – حماس، القائد القسامي المجاهد المهندس خالد أحمد الأحمد "شهيد الفجر"، الذي استشهد اليوم إثر غارة اسرائيلية استهدفته أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر في مدينة صيدا جنوب لبنان فجر اليوم الأربعاء.
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وتابع البيان: "نعاهد الله تعالى ثم نعاهد شعبنا وأمتنا على مواصلة طريق المقاومة، وستبقى دماء الشهداء نبراساً ينير لنا طريق التحرير ولعنات تلاحق هذا الكيان الهش حتى كنسه عن أرضنا ومقدساتنا بإذن الله تعالى."
 
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