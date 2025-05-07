حجار: لا يمكن القبول بأي شواذ أمني.. وسننجح بتنظيم الانتخابات في طرابلس

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أكد والبلديات أن نتائج في أُدخلت بدقة على المنصة الإلكترونية، مشيدًا بجاهزية المواطنين لممارسة حقهم وتجديد الحياة البلدية.وفي مؤتمر صحافي من ، أشار إلى عقد اجتماع تقييمي للاستفادة من التجربة الأولى وتحسين الأداء في المراحل المقبلة، وقال: "ناقشنا كافة التفاصيل، ولا معوقات جوهرية تعيق سير العملية ، إنما نواجه بعض التحديات التي نحن على ثقة بقدرتنا على حلّها"، مؤكدًا أنّه "كما نجحنا في جبل سننجح بتنظيم الانتخابات في طرابلس وعكار".وشدد الحجار على أهمية التشدد الأمني، لافتًا إلى أنه "لا يمكن القبول بأي شواذ أمني، خصوصًا في طرابلس والشمال"، داعيًا إلى مواصلة اليقظة لمنع أي فوضى.وعن المشاركة الشعبية، وصف نسبة الاقتراع في جبل لبنان بأنها "لا بأس بها"، آملاً في مشاركة أوسع في المناطق المقبلة، باعتبار الاقتراع "حقًا دستوريًا يجب التمسك به".