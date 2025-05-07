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لبنان

حجار: لا يمكن القبول بأي شواذ أمني.. وسننجح بتنظيم الانتخابات في طرابلس

Lebanon 24
07-05-2025 | 04:13
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أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن نتائج الانتخابات البلدية في جبل لبنان أُدخلت بدقة على المنصة الإلكترونية، مشيدًا بجاهزية المواطنين لممارسة حقهم الديمقراطي وتجديد الحياة البلدية.
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وفي مؤتمر صحافي من طرابلس، أشار الحجار إلى عقد اجتماع تقييمي للاستفادة من التجربة الأولى وتحسين الأداء في المراحل المقبلة، وقال: "ناقشنا كافة التفاصيل، ولا معوقات جوهرية تعيق سير العملية الانتخابية، إنما نواجه بعض التحديات التي نحن على ثقة بقدرتنا على حلّها"، مؤكدًا أنّه "كما نجحنا في جبل لبنان سننجح بتنظيم الانتخابات في طرابلس وعكار".

وشدد الحجار على أهمية التشدد الأمني، لافتًا إلى أنه "لا يمكن القبول بأي شواذ أمني، خصوصًا في طرابلس والشمال"، داعيًا الأجهزة الأمنية إلى مواصلة اليقظة لمنع أي فوضى.

وعن المشاركة الشعبية، وصف نسبة الاقتراع في جبل لبنان بأنها "لا بأس بها"، آملاً في مشاركة أوسع في المناطق المقبلة، باعتبار الاقتراع "حقًا دستوريًا يجب التمسك به".
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