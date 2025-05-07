في بيروت.. جريمة تهزّ أمن المنطقة

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تبلغ عناصر الدفاع المدني عن حادث سير في بين دراجة نارية وسيارة، وعند وصولهم تبين أن سائق الدراجة قد تلقى ما يقارب الثلاث طلقات نارية في ظهره، بحسب ما افادت مندوبة " ".وعلى الفور تم إبلاغ عناصر فصيلة التي وصلت الى مكان الحادث وباشرت بالتحقيقات فيما تم نقل الجثة الى احد مستشفيات المنطقة.