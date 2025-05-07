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لبنان

في بيروت.. جريمة تهزّ أمن المنطقة

Lebanon 24
07-05-2025 | 04:46
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تبلغ عناصر الدفاع المدني عن حادث سير في منطقة الروشة بين دراجة نارية وسيارة، وعند وصولهم تبين أن سائق الدراجة قد تلقى ما يقارب الثلاث طلقات نارية في ظهره، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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وعلى الفور تم إبلاغ عناصر فصيلة الروشة التي وصلت الى مكان الحادث وباشرت بالتحقيقات فيما تم نقل الجثة الى احد مستشفيات المنطقة.
 
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