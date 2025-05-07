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لبنان

اول طائرة اماراتية تصل الى مطار رفيق الحريري الدولي

Lebanon 24
07-05-2025 | 04:46
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حطت في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت اول طائرة تابعة للخطوط الجوية الإماراتية  تصل اليوم الى لبنان.
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وازدانت صالة الوصول في المطار بالورود لاستقبال الطائرة وركابها .

واعرب عدد من الركاب الإماراتيين لدى وصولهم الى المطار ، عن فرحتهم  بالعودة الى لبنان  بعد التغييرات التي شهدها ، لا  سيما  بعد  انتخاب رئيس جديد للجمهورية . 

 كما اشاروا الى ان حركة الوافدين من الإمارات ستشهد ازديادا  خلال الايام المقبلة، مشيدين بحفاوة الاستقبال.
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