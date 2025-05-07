اول طائرة اماراتية تصل الى مطار رفيق الحريري الدولي

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حطت في اول طائرة تابعة للخطوط الجوية الإماراتية تصل اليوم الى .وازدانت صالة الوصول في بالورود لاستقبال الطائرة وركابها .واعرب عدد من الركاب الإماراتيين لدى وصولهم الى المطار ، عن فرحتهم بالعودة الى لبنان بعد التغييرات التي شهدها ، لا سيما بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية .كما اشاروا الى ان حركة الوافدين من ستشهد ازديادا خلال الايام المقبلة، مشيدين بحفاوة الاستقبال.