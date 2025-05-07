اليونيفيل تعزز دعمها لمجتمعات جنوب لبنان

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قدّم فريق التعاون المدني-العسكري (CIMIC) التابع للقطاع في اليونيفيل مولدين كهربائيين حديثين من نوع Inverter بقدرة 1.1 كيلوواط لبلديتي يارون وخربة سلم، بدعم من شركة "أوفيسين ستيفانوتو" .جرت مراسم التسليم في حضور رئيسي البلديتين، تحفة ومحمد رحال، اللذين عبّرا عن شكرهما لهذا الدعم الحيوي، الذي يُعد دفعة قوية للخدمات البلدية، خاصة في أوقات انقطاع الكهربائي.