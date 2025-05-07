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لبنان

اليونيفيل تعزز دعمها لمجتمعات جنوب لبنان

Lebanon 24
07-05-2025 | 04:54
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قدّم فريق التعاون المدني-العسكري (CIMIC) التابع للقطاع الغربي في اليونيفيل مولدين كهربائيين حديثين من نوع Inverter بقدرة 1.1 كيلوواط لبلديتي يارون وخربة سلم، بدعم من شركة "أوفيسين ستيفانوتو" الإيطالية.
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جرت مراسم التسليم في حضور رئيسي البلديتين، علي قاسم تحفة ومحمد رحال، اللذين عبّرا عن شكرهما لهذا الدعم الحيوي، الذي يُعد دفعة قوية للخدمات البلدية، خاصة في أوقات انقطاع التيار الكهربائي.

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