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لبنان

عون: نتطلع إلى الأيام الاتية بكثير من التفاؤل

Lebanon 24
07-05-2025 | 05:15
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قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إنّ "الظروف الصعبة التي مرت على لبنان باتت وراءنا ونتطلع إلى الأيام الاتية بكثير من التفاؤل".
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وأضاف الرئيس عون خلال استقباله رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد: "مصممون على إعادة بناء الدولة وفق أسس جديدة أبرزها الإصلاحات الاقتصادية والمالية معتمدين في كل ذلك على الحوكمة الرشيدة وتوفير التسهيلات اللازمة للصناديق المالية لتمويل المشاريع".

 
أما رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، فقال إنّ "هدف زيارتنا الى لبنان هو إعادة تحريك العمل الإنمائي الممول من الصندوق بعد توقف استمر لسنوات، والصندوق ملتزم بتنفيذ القروض المعطاة للبنان".
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