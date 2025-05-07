عون: نتطلع إلى الأيام الاتية بكثير من التفاؤل

قال رئيس الجمهورية إنّ "الظروف الصعبة التي مرت على باتت وراءنا ونتطلع إلى الأيام الاتية بكثير من التفاؤل".

Advertisement

وأضاف خلال استقباله رئيس للإنماء الاقتصادي والاجتماعي : "مصممون على إعادة بناء الدولة وفق أسس جديدة أبرزها الإصلاحات الاقتصادية والمالية معتمدين في كل ذلك على الرشيدة وتوفير التسهيلات اللازمة للصناديق المالية لتمويل المشاريع".





أما رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، فقال إنّ "هدف زيارتنا الى لبنان هو إعادة تحريك العمل الإنمائي الممول من الصندوق بعد توقف استمر لسنوات، والصندوق ملتزم بتنفيذ القروض المعطاة للبنان".