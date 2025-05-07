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لبنان
قبلان للحكومة: للانتقال من الشعارات إلى الفعل الميداني
Lebanon 24
07-05-2025
|
05:22
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أصدر المفتي
الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان
بيانًا تناول فيه المستجدات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن المنطقة تمر بتحولات عميقة تُضعف النفوذ الأميركي وتُفقد
واشنطن
القدرة على قيادة المشهد في
الشرق الأوسط
، معتبراً أن مسار التطبيع مع
الاحتلال
الإسرائيلي
"خطوة انتحارية" وأن
إسرائيل
"لعنة تاريخية يجب تصحيحها".
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وأشار قبلان إلى أن إسرائيل، رغم الدعم الكبير الذي تتلقاه من التحالف الأميركي-الأطلسي، لم تتمكن من السيطرة حتى على بلدة حدودية صغيرة كـ"
الخيام
"، وقال إن
تل أبيب
"طرقت باب اليمن، لكنها ستتلقى الجواب".
وفي سياق متصل، اعتبر أن ما يحدث في غزة يكشف حدود القوة
الإسرائيلية
، وعجزها عن كسر
المقاومة
أو تدمير بناها، مشيرًا إلى أن هذا العجز يفضح الضعف الإسرائيلي في مواجهة
حماس
، فضلاً عن
إيران
والقوى الاستراتيجية الأخرى.
أما في الشأن اللبناني، فدعا قبلان إلى وحدة وطنية تقوم على الشراكة الميثاقية واحترام السيادة، رافضًا ما وصفه بـ"السلبطة الأميركية". وأكد أن الأولوية القصوى اليوم هي لحماية
القرار الوطني
المستقل، مطالبًا الحكومة بالانتقال من الشعارات إلى الفعل الميداني، خاصة في ما يتعلق بإعادة إعمار البلدات الحدودية التي دمرها العدوان، ومشدّدًا على أن الحكومة التي تتنكر لتضحيات الجنوب والبقاع والضاحية "لا تملك قيمة وطنية"، بل تتحول إلى مجرد "صندوق بريد"، بحسب تعبيره.
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