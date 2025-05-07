قبلان للحكومة: للانتقال من الشعارات إلى الفعل الميداني

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أصدر المفتي بيانًا تناول فيه المستجدات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن المنطقة تمر بتحولات عميقة تُضعف النفوذ الأميركي وتُفقد القدرة على قيادة المشهد في ، معتبراً أن مسار التطبيع مع "خطوة انتحارية" وأن "لعنة تاريخية يجب تصحيحها".وأشار قبلان إلى أن إسرائيل، رغم الدعم الكبير الذي تتلقاه من التحالف الأميركي-الأطلسي، لم تتمكن من السيطرة حتى على بلدة حدودية صغيرة كـ" "، وقال إن "طرقت باب اليمن، لكنها ستتلقى الجواب".وفي سياق متصل، اعتبر أن ما يحدث في غزة يكشف حدود القوة ، وعجزها عن كسر أو تدمير بناها، مشيرًا إلى أن هذا العجز يفضح الضعف الإسرائيلي في مواجهة ، فضلاً عن والقوى الاستراتيجية الأخرى.أما في الشأن اللبناني، فدعا قبلان إلى وحدة وطنية تقوم على الشراكة الميثاقية واحترام السيادة، رافضًا ما وصفه بـ"السلبطة الأميركية". وأكد أن الأولوية القصوى اليوم هي لحماية المستقل، مطالبًا الحكومة بالانتقال من الشعارات إلى الفعل الميداني، خاصة في ما يتعلق بإعادة إعمار البلدات الحدودية التي دمرها العدوان، ومشدّدًا على أن الحكومة التي تتنكر لتضحيات الجنوب والبقاع والضاحية "لا تملك قيمة وطنية"، بل تتحول إلى مجرد "صندوق بريد"، بحسب تعبيره.