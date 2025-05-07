Advertisement

لبنان

قبلان للحكومة: للانتقال من الشعارات إلى الفعل الميداني

Lebanon 24
07-05-2025 | 05:22
A-
A+
Doc-P-1356992-638822181374923719.jpg
Doc-P-1356992-638822181374923719.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بيانًا تناول فيه المستجدات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن المنطقة تمر بتحولات عميقة تُضعف النفوذ الأميركي وتُفقد واشنطن القدرة على قيادة المشهد في الشرق الأوسط، معتبراً أن مسار التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي "خطوة انتحارية" وأن إسرائيل "لعنة تاريخية يجب تصحيحها".
Advertisement

وأشار قبلان إلى أن إسرائيل، رغم الدعم الكبير الذي تتلقاه من التحالف الأميركي-الأطلسي، لم تتمكن من السيطرة حتى على بلدة حدودية صغيرة كـ"الخيام"، وقال إن تل أبيب "طرقت باب اليمن، لكنها ستتلقى الجواب".

وفي سياق متصل، اعتبر أن ما يحدث في غزة يكشف حدود القوة الإسرائيلية، وعجزها عن كسر المقاومة أو تدمير بناها، مشيرًا إلى أن هذا العجز يفضح الضعف الإسرائيلي في مواجهة حماس، فضلاً عن إيران والقوى الاستراتيجية الأخرى.

أما في الشأن اللبناني، فدعا قبلان إلى وحدة وطنية تقوم على الشراكة الميثاقية واحترام السيادة، رافضًا ما وصفه بـ"السلبطة الأميركية". وأكد أن الأولوية القصوى اليوم هي لحماية القرار الوطني المستقل، مطالبًا الحكومة بالانتقال من الشعارات إلى الفعل الميداني، خاصة في ما يتعلق بإعادة إعمار البلدات الحدودية التي دمرها العدوان، ومشدّدًا على أن الحكومة التي تتنكر لتضحيات الجنوب والبقاع والضاحية "لا تملك قيمة وطنية"، بل تتحول إلى مجرد "صندوق بريد"، بحسب تعبيره.
مواضيع ذات صلة
سلام: شعار الحكومة بناء دولة القانون والمؤسسات لذا نسعى أن تكون إدارة المؤسسات حيادية ونزيهة وفعالة
lebanon 24
07/05/2025 15:49:23 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان: يمكن للحكومة أن تضعنا في قلب السلم الأهلي أو بقلب حرب أهلية
lebanon 24
07/05/2025 15:49:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ضغط ميداني جنوباً وشرقاً على العهد والحكومة والقوى العسكرية
lebanon 24
07/05/2025 15:49:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة المصرية: السيسي والبرهان استعرضا التقدم الميداني للجيش واستعادة الخرطوم
lebanon 24
07/05/2025 15:49:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:25 | 2025-05-07
08:14 | 2025-05-07
08:10 | 2025-05-07
07:55 | 2025-05-07
07:43 | 2025-05-07
07:39 | 2025-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24