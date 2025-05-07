مرقص بحث مع UNDP في دعم وزارة الإعلام وتلفزيون لبنان

Advertisement

استقبل المحامي في مكتبه، الممثلة المقيمة لبرنامج الإنمائي في ، ألبرتا أليكو، في زيارة تعارف تناولت سبل تعزيز التعاون بين الوزارة وبرنامج الـUNDP، لا سيما في ما يتعلق بدعم وتلفزيون لبنان في عدد من المجالات المشتركة.كما التقى الوزير وفدًا من مبادرة "نحو الإنقاذ"، ضم الإعلامي ، الدكتور ، والمحامية جيسيكا حلاني، حيث أطلعه الوفد على خلفيات الاعتداءات التي طالت بعض أعضائه في الآونة الأخيرة.وطالب أعضاء الوفد بضرورة اتخاذ خطوات عملية لحماية الصحافيين والناشطين السياسيين الذين يظهرون في ، مشددين على أهمية إيجاد آلية تضمن حمايتهم من أي استهداف أو تهديد.ووجّه الوفد دعوة للوزير مرقص للمشاركة في ندوة تُعقد في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، تتخللها مراسم توقيع ثلاثة مؤلفات جديدة لأعضاء المبادرة.