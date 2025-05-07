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لبنان
مرقص بحث مع UNDP في دعم وزارة الإعلام وتلفزيون لبنان
Lebanon 24
07-05-2025
|
05:37
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استقبل
وزير الإعلام
المحامي
بول مرقص
في مكتبه، الممثلة المقيمة لبرنامج
الأمم المتحدة
الإنمائي في
لبنان
، ألبرتا أليكو، في زيارة تعارف تناولت سبل تعزيز التعاون بين الوزارة وبرنامج الـUNDP، لا سيما في ما يتعلق بدعم
وزارة الإعلام
وتلفزيون لبنان في عدد من المجالات المشتركة.
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كما التقى الوزير
مرقص
وفدًا من مبادرة "نحو الإنقاذ"، ضم الإعلامي
محمد بركات
، الدكتور
هادي مراد
، والمحامية جيسيكا حلاني، حيث أطلعه الوفد على خلفيات الاعتداءات التي طالت بعض أعضائه في الآونة الأخيرة.
وطالب أعضاء الوفد بضرورة اتخاذ خطوات عملية لحماية الصحافيين والناشطين السياسيين الذين يظهرون في
وسائل الإعلام
، مشددين على أهمية إيجاد آلية تضمن حمايتهم من أي استهداف أو تهديد.
ووجّه الوفد دعوة للوزير مرقص للمشاركة في ندوة تُعقد في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، تتخللها مراسم توقيع ثلاثة مؤلفات جديدة لأعضاء المبادرة.
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