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لبنان

عبدالله زار وزيرة التربية.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
07-05-2025 | 05:53
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زار النائب بلال عبدالله، عضو "اللقاء الديمقراطي"، وزيرة التربية الوطنية الدكتورة ريما كرامي في مكتبها اليوم، حيث جرى مناقشة المواضيع التربوية التي تعمل الحكومة ووزارة التربية على معالجتها. تم التطرق خلال اللقاء إلى قضايا تتعلق بالأساتذة المتعاقدين بمختلف فئاتهم، بالإضافة إلى ملف التفرغ لأساتذة الجامعة اللبنانية.
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كما تم بحث الوضع التربوي في منطقة إقليم الخروب، مع التركيز على أهمية المضي قدمًا في مشروع إنشاء تجمع روضات شحيم على الأرض المخصصة لهذا المشروع، والذي تم تخصيصه بموجب مرسوم رسمي، وفقًا لما أفاد به مكتب النائب عبدالله.
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