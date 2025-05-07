عبدالله زار وزيرة التربية.. وهذا ما تم بحثه

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زار النائب ، عضو "اللقاء "، وزيرة التربية الوطنية الدكتورة ريما كرامي في مكتبها اليوم، حيث جرى مناقشة المواضيع التربوية التي تعمل الحكومة ووزارة التربية على معالجتها. تم التطرق خلال اللقاء إلى قضايا تتعلق بالأساتذة المتعاقدين بمختلف فئاتهم، بالإضافة إلى ملف التفرغ لأساتذة .كما تم بحث الوضع في منطقة إقليم الخروب، مع التركيز على أهمية المضي قدمًا في مشروع إنشاء تجمع روضات على الأرض المخصصة لهذا المشروع، والذي تم تخصيصه بموجب مرسوم رسمي، وفقًا لما أفاد به عبدالله.