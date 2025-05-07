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لبنان

اعلان لائحة "ديرعمار بالقلب" في قضاء المنية

Lebanon 24
07-05-2025 | 05:57
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 أُعلن في بلدة دير عمار في قضاء المنية-الضنية، تشكيل لائحة مكتملة للمجلس البلدي، تحت إسم "دير عمار بالقلب"، برئاسة رئيس البلدة الحالي ورئيس اتحاد بلديات المنية خالد الدهيبي وعضوية: احمد حيدر، رامي عطية، زانة الدهيبي، ابراهيم العتر، يوسف عباس، عماد الدهيبي، محمد الدهيبي، عادل عبد الرحمن، محمد نحلة، مصطفى نداف، نبيل فضة، سمير نداف، زينة فرّان، عبد الواحد المصري، مصطفى الربابا، يوسف الحسن، وبلال نحلة.
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وعن المجلس الإختياري، كل ّ من: محمد اسماعيل المصري، احمد عبد الرزاق العتر، نديم حيدر، مصطفى يوسف نحلة، وخالد عباس. 
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