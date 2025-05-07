اعلان لائحة "ديرعمار بالقلب" في قضاء المنية

Advertisement

أُعلن في بلدة في قضاء المنية-الضنية، تشكيل لائحة مكتملة للمجلس البلدي، تحت إسم "دير عمار بالقلب"، برئاسة رئيس البلدة الحالي ورئيس وعضوية: ، رامي ، زانة الدهيبي، العتر، يوسف عباس، عماد الدهيبي، ، عادل ، ، مصطفى نداف، نبيل فضة، سمير نداف، زينة فرّان، المصري، مصطفى الربابا، يوسف الحسن، وبلال نحلة.وعن المجلس الإختياري، كل ّ من: المصري، احمد العتر، ، مصطفى يوسف نحلة، وخالد عباس.