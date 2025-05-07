وقفة تضامنية أمام ضريح نصر الله.. الحاج حسن: التطاول لن ينال من قامة الشهيد

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وفي كلمة له، أشار إلى أن التطاول على والمقاومة لن يضعف محبتهم وزيادة أعداد المناصرين لهم. وأكد أن الإعلام يجب أن يتحمل مسؤولياته في تقديم الحقيقة وعدم نشر الأكاذيب التي تزرع الفتنة بين الناس، مشدداً على أن أرض ضريح السيد ليست فقط أرضاً مقدسة بل أرض احترام للقوانين والحقوق. أقيمت وقفة تضامنية أمام السابق لحزب الله الشهيد تحت عنوان "ضد أصوات التزوير والفتنة والتحريض والخطاب المسموم"، بحضور النائب وفعاليات اجتماعية وإعلاميين.وفي كلمة له، أشار إلى أن التطاول على والمقاومة لن يضعف محبتهم وزيادة أعداد المناصرين لهم. وأكد أن الإعلام يجب أن يتحمل مسؤولياته في تقديم الحقيقة وعدم نشر الأكاذيب التي تزرع الفتنة بين الناس، مشدداً على أن أرض ضريح السيد ليست فقط أرضاً مقدسة بل أرض احترام للقوانين والحقوق.

وقال: "ليس جديداً أن يتطاول البعض على القامات الوطنية، لكنهم لن يبلغوا مستواها مهما حاولوا. فالسيد ، حياً أو شهيداً، يبقى رمزاً محفوراً في قلوب الآلاف بل الملايين، وكلما زاد الحقد عليه، ازداد التعلق به حباً وولاءً من قبل مئات الآلاف".