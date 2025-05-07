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لبنان

وقفة تضامنية أمام ضريح نصر الله.. الحاج حسن: التطاول لن ينال من قامة الشهيد

Lebanon 24
07-05-2025 | 06:06
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أقيمت وقفة تضامنية أمام ضريح الأمين العام السابق لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله تحت عنوان "ضد أصوات التزوير والفتنة والتحريض والخطاب المسموم"، بحضور النائب حسين الحاج حسن وفعاليات اجتماعية وإعلاميين.
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وفي كلمة له، أشار النائب الحاج حسن إلى أن التطاول على السيد نصر الله والمقاومة لن يضعف محبتهم وزيادة أعداد المناصرين لهم. وأكد أن الإعلام يجب أن يتحمل مسؤولياته في تقديم الحقيقة وعدم نشر الأكاذيب التي تزرع الفتنة بين الناس، مشدداً على أن أرض ضريح السيد ليست فقط أرضاً مقدسة بل أرض احترام للقوانين والحقوق.
 
وقال: "ليس جديداً أن يتطاول البعض على القامات الوطنية، لكنهم لن يبلغوا مستواها مهما حاولوا. فالسيد حسن نصرالله، حياً أو شهيداً، يبقى رمزاً محفوراً في قلوب الآلاف بل الملايين، وكلما زاد الحقد عليه، ازداد التعلق به حباً وولاءً من قبل مئات الآلاف".
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