23
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
13
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
السعد من عين التينة: فخورون بكوننا أول مؤسسة تمويلية تعود إلى لبنان
Lebanon 24
07-05-2025
|
06:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
رئيس مجلس النواب نبيه بري
في مقر الرئاسة الثانية في
عين التينة
،
المدير العام
ورئيس
مجلس إدارة الصندوق
العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الدكتور بدر محمد
السعد
، على رأس وفد من الصندوق، وذلك بحضور رئيس
مجلس الإنماء والإعمار
المهندس
نبيل الجسر
والدكتور إبراهيم
شحرور
.
Advertisement
وخلال اللقاء، أعرب الدكتور السعد عن استعداد الصندوق لاستئناف نشاطه التنموي في
لبنان
، مؤكداً
التزام
المؤسسة بمتابعة برامجها الحالية وإطلاق مشاريع جديدة.
وفي تصريح بعد الاجتماع، قال السعد: "تشرفنا بلقاء
دولة الرئيس بري
، واستمعنا إلى رؤيته وحكمته في ما يتعلق بالشأن التنموي في لبنان. نحن فخورون بكوننا أول مؤسسة تمويلية تعود إلى لبنان لتؤكد التزامها بالمساهمة في إعادة تحريك العجلة التنموية".
وأضاف: "أبلغنا دولته أن الصندوق يتبنى حالياً توجهاً جديداً يتمثل في توليه مسؤولية إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع، بالإضافة إلى تمويلها، وذلك بالتعاون مع صناديق تنموية أخرى. هذه الخطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات وتسهيل انطلاق المشاريع، بدلاً من انتظار إعداد الدراسات محلياً".
وختم السعد مؤكداً على أهمية اللقاء، مشيراً إلى أنه كان مثمراً من حيث تبادل الأفكار حول المشاريع التنموية الراهنة والمستقبلية.
كما استقبل
الرئيس بري
المدير العام للأمن
العام اللواء
حسن شقير
، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات، لا سيما تلك المتعلقة بالملف الأمني.
مواضيع ذات صلة
بو صعب من عين التينة: هناك إصرار على ألا يحصل أي تأجيل في الانتخابات البلدية
Lebanon 24
بو صعب من عين التينة: هناك إصرار على ألا يحصل أي تأجيل في الانتخابات البلدية
07/05/2025 18:30:36
07/05/2025 18:30:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بري بحث مع زوار عين التينة في المستجدات
Lebanon 24
بري بحث مع زوار عين التينة في المستجدات
07/05/2025 18:30:36
07/05/2025 18:30:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: فخور بأنني أدافع عن أميركا
Lebanon 24
ترامب: فخور بأنني أدافع عن أميركا
07/05/2025 18:30:36
07/05/2025 18:30:36
Lebanon 24
Lebanon 24
نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس غادرت عين التينة بعد لقائها الرئيس نبيه بري
Lebanon 24
نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس غادرت عين التينة بعد لقائها الرئيس نبيه بري
07/05/2025 18:30:36
07/05/2025 18:30:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
جمعية مدنية تتحول إلى منصّة انتخابية لموظّفيها!
Lebanon 24
جمعية مدنية تتحول إلى منصّة انتخابية لموظّفيها!
11:17 | 2025-05-07
07/05/2025 11:17:48
Lebanon 24
Lebanon 24
من بينهم سورية تروّج وتتعاطى المخدرات.. توقيف عدد كبير من المطلوبين في هذه المناطق!
Lebanon 24
من بينهم سورية تروّج وتتعاطى المخدرات.. توقيف عدد كبير من المطلوبين في هذه المناطق!
11:15 | 2025-05-07
07/05/2025 11:15:06
Lebanon 24
Lebanon 24
في الهرمل.. كم بلغ عدد المرشحين للبلدية و "المخترة"؟
Lebanon 24
في الهرمل.. كم بلغ عدد المرشحين للبلدية و "المخترة"؟
11:09 | 2025-05-07
07/05/2025 11:09:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"التيار" يثبّت "حضوره الوازن" في جبل لبنان.. هل هو ربح أم خسارة؟!
Lebanon 24
"التيار" يثبّت "حضوره الوازن" في جبل لبنان.. هل هو ربح أم خسارة؟!
11:01 | 2025-05-07
07/05/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير في ظل الانتخابات.. خطوة قد تؤدي إلى السجن 3 سنوات!
Lebanon 24
تحذير في ظل الانتخابات.. خطوة قد تؤدي إلى السجن 3 سنوات!
10:59 | 2025-05-07
07/05/2025 10:59:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب "فتحة" فستانها .. جورجينا رودريغيز تتعرّض لموقف محرج شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
Lebanon 24
بسبب "فتحة" فستانها .. جورجينا رودريغيز تتعرّض لموقف محرج شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
02:47 | 2025-05-07
07/05/2025 02:47:12
Lebanon 24
Lebanon 24
على كرسي متحرك ولم يغادر منزله منذ عامين.. هذا ما حلّ بهذا الفنان الشهير (صورة)
Lebanon 24
على كرسي متحرك ولم يغادر منزله منذ عامين.. هذا ما حلّ بهذا الفنان الشهير (صورة)
03:16 | 2025-05-07
07/05/2025 03:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"كتير اوفر بوتكس كانت أحلى".. فنانة شهيرة تُفاجئ متابعيها بملامح مختلفة كليًا (فيديو)
Lebanon 24
"كتير اوفر بوتكس كانت أحلى".. فنانة شهيرة تُفاجئ متابعيها بملامح مختلفة كليًا (فيديو)
23:00 | 2025-05-06
06/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"قلت نعم"... ممثلة لبنانية شهيرة تعلن خطوبتها (صور)
Lebanon 24
"قلت نعم"... ممثلة لبنانية شهيرة تعلن خطوبتها (صور)
14:20 | 2025-05-06
06/05/2025 02:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تكبره بـ 10 سنوات: نسرين طافش تنشر صورا جديدة لزوجها.. هذا ما كان يفعله
Lebanon 24
تكبره بـ 10 سنوات: نسرين طافش تنشر صورا جديدة لزوجها.. هذا ما كان يفعله
03:38 | 2025-05-07
07/05/2025 03:38:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:17 | 2025-05-07
جمعية مدنية تتحول إلى منصّة انتخابية لموظّفيها!
11:15 | 2025-05-07
من بينهم سورية تروّج وتتعاطى المخدرات.. توقيف عدد كبير من المطلوبين في هذه المناطق!
11:09 | 2025-05-07
في الهرمل.. كم بلغ عدد المرشحين للبلدية و "المخترة"؟
11:01 | 2025-05-07
"التيار" يثبّت "حضوره الوازن" في جبل لبنان.. هل هو ربح أم خسارة؟!
10:59 | 2025-05-07
تحذير في ظل الانتخابات.. خطوة قد تؤدي إلى السجن 3 سنوات!
10:58 | 2025-05-07
قائد الجيش استقبل السفيرين التونسي والباكستاني
فيديو
بكت على الهواء مباشرة.. اعتراف صريح وصادم لنيكول سابا (فيديو)
Lebanon 24
بكت على الهواء مباشرة.. اعتراف صريح وصادم لنيكول سابا (فيديو)
09:57 | 2025-05-05
07/05/2025 18:30:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تُعاني من 3 أمراض وراثية مزمنة.. فنانة شهيرة تُدافع عن ديمة بياعة وتعتذر (فيديو)
Lebanon 24
تُعاني من 3 أمراض وراثية مزمنة.. فنانة شهيرة تُدافع عن ديمة بياعة وتعتذر (فيديو)
01:36 | 2025-05-05
07/05/2025 18:30:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
03:24 | 2025-05-03
07/05/2025 18:30:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24