السعد من عين التينة: فخورون بكوننا أول مؤسسة تمويلية تعود إلى لبنان

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استقبل في مقر الرئاسة الثانية في ، ورئيس العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الدكتور بدر محمد ، على رأس وفد من الصندوق، وذلك بحضور رئيس المهندس والدكتور إبراهيم .وخلال اللقاء، أعرب الدكتور السعد عن استعداد الصندوق لاستئناف نشاطه التنموي في ، مؤكداً المؤسسة بمتابعة برامجها الحالية وإطلاق مشاريع جديدة.وفي تصريح بعد الاجتماع، قال السعد: "تشرفنا بلقاء ، واستمعنا إلى رؤيته وحكمته في ما يتعلق بالشأن التنموي في لبنان. نحن فخورون بكوننا أول مؤسسة تمويلية تعود إلى لبنان لتؤكد التزامها بالمساهمة في إعادة تحريك العجلة التنموية".وأضاف: "أبلغنا دولته أن الصندوق يتبنى حالياً توجهاً جديداً يتمثل في توليه مسؤولية إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع، بالإضافة إلى تمويلها، وذلك بالتعاون مع صناديق تنموية أخرى. هذه الخطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات وتسهيل انطلاق المشاريع، بدلاً من انتظار إعداد الدراسات محلياً".وختم السعد مؤكداً على أهمية اللقاء، مشيراً إلى أنه كان مثمراً من حيث تبادل الأفكار حول المشاريع التنموية الراهنة والمستقبلية.كما استقبل العام اللواء ، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات، لا سيما تلك المتعلقة بالملف الأمني.