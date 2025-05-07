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لبنان

السعد من عين التينة: فخورون بكوننا أول مؤسسة تمويلية تعود إلى لبنان

Lebanon 24
07-05-2025 | 06:19
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الدكتور بدر محمد السعد، على رأس وفد من الصندوق، وذلك بحضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر والدكتور إبراهيم شحرور.
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وخلال اللقاء، أعرب الدكتور السعد عن استعداد الصندوق لاستئناف نشاطه التنموي في لبنان، مؤكداً التزام المؤسسة بمتابعة برامجها الحالية وإطلاق مشاريع جديدة.

وفي تصريح بعد الاجتماع، قال السعد: "تشرفنا بلقاء دولة الرئيس بري، واستمعنا إلى رؤيته وحكمته في ما يتعلق بالشأن التنموي في لبنان. نحن فخورون بكوننا أول مؤسسة تمويلية تعود إلى لبنان لتؤكد التزامها بالمساهمة في إعادة تحريك العجلة التنموية".

وأضاف: "أبلغنا دولته أن الصندوق يتبنى حالياً توجهاً جديداً يتمثل في توليه مسؤولية إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع، بالإضافة إلى تمويلها، وذلك بالتعاون مع صناديق تنموية أخرى. هذه الخطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات وتسهيل انطلاق المشاريع، بدلاً من انتظار إعداد الدراسات محلياً".

وختم السعد مؤكداً على أهمية اللقاء، مشيراً إلى أنه كان مثمراً من حيث تبادل الأفكار حول المشاريع التنموية الراهنة والمستقبلية.

كما استقبل الرئيس بري المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات، لا سيما تلك المتعلقة بالملف الأمني.
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