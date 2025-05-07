وزير الزراعة: الحكومة ملتزمة بتعويض خسائر المزارعين جراء العدوان الإسرائيلي

أكد هاني الحكومة بتعويض المزارعين عن الأضرار التي تعرض لها القطاع الزراعي بسبب الحرب على . جاء ذلك خلال رعايته لقاء في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في والجنوب، حيث تم عرض تقرير من منظمة "الفاو" حول الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي، بالإضافة إلى ورشة عمل بعنوان "البدائل الآمنة لترشيد استخدام المبيدات الزراعية"، وتكريم المزارع الراحل مصطفى .

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وفي كلمته، شدد وزير الزراعة على أهمية الجنوب اللبناني ودوره الحيوي في القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا لتطوير الزراعة في هذه المنطقة. كما سلط الضوء على النجاح الذي حققته منطقة الجنوب في إنتاج الفواكه ، مثل الأفوكادو والموز، والتي أصبحت جزءًا من الصادرات الزراعية .



وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى لتعزيز صادرات هذه المنتجات إلى ، مشيرًا إلى فتح الأسواق أمام الحمضيات اللبنانية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع لدعم صادرات الموز والفواكه الاستوائية من لبنان.



كما شدد على أهمية التعاون بين الحكومة والمزارعين في الجنوب، مؤكّدًا التزام الحكومة بتقديم الدعم والمساعدات لتعويض الأضرار التي تعرض لها المزارعون، مع التركيز على تقديم الحلول المستدامة لتحسين ممارسات الزراعة وحماية البيئة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ ورش عمل تهدف إلى تعزيز استخدام المبيدات الزراعية الآمنة، خاصة في المناطق الجنوبية، لتطوير الإنتاج الزراعي بشكل سليم وآمن.



إضافة إلى ذلك، أكد الوزير على أهمية الاستثمار في الزراعة في الجنوب، مشيرًا إلى الفرص المتاحة لدعم القطاع الزراعي في هذه المنطقة، وهي جزء من استراتيجية أوسع لتحفيز الزراعة في لبنان .

إلى ذلك، أظهر تقرير الفاو أن الأضرار والخسائر تجاوزت 700 مليون دولار، توزعت بين الإنتاج النباتي والحيواني والبنى التحتية، وأبرزها في محافظتي الجنوب والنبطية. ودعت المنظمة إلى تخصيص 260 مليون دولار لإعادة النهوض بالقطاع الزراعي.

بدوره، أكد لوزارة الزراعة ، أن التعويضات للمزارعين ضرورية لضمان العودة للحياة الطبيعية في ، مشيرًا إلى أهمية تعاون الوزارة مع الهيئات المانحة لدعم القطاع. كما تم الحديث عن أهمية ورش العمل التي تهدف إلى ترشيد استخدام المبيدات الزراعية.



