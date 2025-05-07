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لبنان

رئيس الجمهورية تسلم أوراق اعتماد 7 سفراء جدد

Lebanon 24
07-05-2025 | 06:52
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تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم، اوراق اعتماد سبعة سفراء جدد معتمدين في لبنان، وهم: سفير المانيا  KURT STOCKL-STILLFRIED، سفيرة الارجنتين MARIA VIRGINIA RUIZ QUINTAR، سفيرة البرتغال VANDA MARIA DIAS STELZER SEQUEIRA، سفير جورجيا  ARCHIL DZULIASHVILI ،  سفير جنوب افريقيا ASHRAF YUSUF SULIMAN، سفير بنغلادش   M.G JUBAYER SALEHIN وسفير رواندا Lt.GENERAL  KAYONGA CHARLES.
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وحضر تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الأمين العام للوزارة السفير هاني شميطلي، المدير العام للمراسم في القصر الجمهوري الدكتور نبيل شديد ومدير المراسم في وزارة الخارجية السفير أسامة خشاب.

ولدى وصول السفراء تباعا الى القصر، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها  كل سفير في الوقت الذي رفع فيه علم دولته على سارية القصر الجمهوري الى جانب العلم اللبناني. بعد ذلك حيا سفير كل من الدول العلم، ثم عرض سرية من لواء الحرس الجمهوري، ودخل بعد ذلك الى صالون 22 تشرين وسط صفين من الرماحة، ومنه الى صالون السفراء حيث قدَّم اوراق اعتماده الى الرئيس عون كما قدم له اعضاء البعثة الديبلوماسية. ولدى مغادرة كل سفير بعد تقديم اوراق الاعتماد، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني.

ونقل السفراء الى الرئيس عون تحيات قادة دولهم، وتمنوا له التوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين له "العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم".

وحمل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى قادة دولهم، متمنيا لهم "التوفيق في مهماتهم الديبلوماسية".
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