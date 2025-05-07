اعلان لائحة "نهضة بقسميا"

اعلنت في بلدة بقسميا في قضاء البترون
لائحة "نهضة بقسميا" وتضم:
كميل ميشال فرنسيس، الماظه يوسف حنون، انستازيا الياس الياس، سيمون مسك الخوري
، فارس توفيق الياس، يوسف عماد فرحات
، سامي خضاع طنوس
، سيزار يوسف خضاع، وجوزف ملحم الياس.
ورأت اللائحة في بيان ، أن "البلدية يجب أّن تعمل على تأمين النهضة أولا أضافة الى السلامة العامة ونظافة البلدة وكّل الاعمال اللازمة وأهّمها:
١- السعي الى تأليف مجلس شورى
من بعض عقلاء البلدة بقرار بلدي للاستشارة وجمع الشمل والمساعدة في انطلاقة راقية للنمو الثقافي والحضاري .
٢- أنشاء مركز طّبي في البلدة مجّهز بالمعّدات وا†دوية بدعم من جمعّيات أجنبّية، يؤّمن ا†ستشارات الطبّية وا†دوية مجاناً لكل أبناء البلدة.
٣- تأهيل المدرسة القديمة وتحويلها الى مركز للبلدّية حتى نكمل البناء الجديد.
٤- السعي مع دائرة المساحة لتصحيح نقاط المساحة واعادتها الى طبيعتها.
٥- العمل على شّق طرقات جديدة بالتراضي تمهيداً لوضع مخطط توجيهي.
٦- دعم كاّفة المؤسسات في البلدة. وتنظيف الطرقات دورّيا.
٧- وضع برنامج لرش المبيدات خاّصة في فصلي الربيع والصيف.
٨- السعي مع الجمعيات المانحة لتركيب طاقة شمسّية تدعم الموّلد.
٩- أعادة النظر بوضع مو ّلد البلدّية لناحية الكلفة وساعات التقنين.
١٠- اتصال بكافة المغتربين وحّثهم على المساعدة المادّية والمعنوية.
١١- مساعدة أهالي البلدة على تفريغ الحفر الصحية عند الحاجة.
١٢- نتعهد باستمرار في مهامنا مهما عظمت المشاكل . ولا نعمل ا ّلا بتجّرد وشفافّية. لا تعدِ على أحد ولا النيل من كرامة أحد بل حل مختلف النزاعات والمخالفات بالحوار وبموضوعية".