اعلان لائحة "نهضة بقسميا"

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اعلنت في بلدة بقسميا في لائحة "نهضة بقسميا" وتضم:كميل ميشال فرنسيس، الماظه يوسف حنون، انستازيا الياس الياس، سيمون مسك ، فارس توفيق الياس، يوسف ، سامي خضاع ، سيزار يوسف خضاع، وجوزف ملحم الياس.ورأت اللائحة في بيان ، أن "البلدية يجب أّن تعمل على تأمين النهضة أولا أضافة الى السلامة العامة ونظافة البلدة وكّل الاعمال اللازمة وأهّمها:١- السعي الى تأليف من بعض عقلاء البلدة بقرار بلدي للاستشارة وجمع الشمل والمساعدة في انطلاقة راقية للنمو الثقافي والحضاري .٢- أنشاء مركز طّبي في البلدة مجّهز بالمعّدات وا†دوية بدعم من جمعّيات أجنبّية، يؤّمن ا†ستشارات الطبّية وا†دوية مجاناً لكل أبناء البلدة.٣- تأهيل المدرسة القديمة وتحويلها الى مركز للبلدّية حتى نكمل البناء الجديد.٤- السعي مع دائرة المساحة لتصحيح نقاط المساحة واعادتها الى طبيعتها.٥- العمل على شّق طرقات جديدة بالتراضي تمهيداً لوضع مخطط توجيهي.٦- دعم كاّفة المؤسسات في البلدة. وتنظيف الطرقات دورّيا.٧- وضع برنامج لرش المبيدات خاّصة في فصلي الربيع والصيف.٨- السعي مع الجمعيات المانحة لتركيب طاقة شمسّية تدعم الموّلد.٩- أعادة النظر بوضع مو ّلد البلدّية لناحية الكلفة وساعات التقنين.١٠- اتصال بكافة المغتربين وحّثهم على المساعدة المادّية والمعنوية.١١- مساعدة أهالي البلدة على تفريغ الحفر الصحية عند الحاجة.١٢- نتعهد باستمرار في مهامنا مهما عظمت المشاكل . ولا نعمل ا ّلا بتجّرد وشفافّية. لا تعدِ على أحد ولا النيل من كرامة أحد بل حل مختلف النزاعات والمخالفات بالحوار وبموضوعية".