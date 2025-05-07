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لبنان

اعلان لائحة "نهضة بقسميا"

Lebanon 24
07-05-2025 | 07:20
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اعلنت في بلدة بقسميا في قضاء البترون لائحة "نهضة بقسميا" وتضم:
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كميل ميشال فرنسيس، الماظه يوسف حنون، انستازيا الياس الياس، سيمون مسك الخوري، فارس توفيق الياس، يوسف عماد فرحات، سامي خضاع طنوس، سيزار يوسف خضاع، وجوزف ملحم الياس.

 ورأت اللائحة في بيان ، أن "البلدية يجب أّن تعمل على تأمين النهضة أولا أضافة الى السلامة العامة ونظافة البلدة وكّل الاعمال اللازمة وأهّمها:

١- السعي الى تأليف مجلس شورى من بعض عقلاء البلدة بقرار بلدي للاستشارة وجمع الشمل والمساعدة في انطلاقة راقية للنمو الثقافي والحضاري .

٢- أنشاء مركز طّبي في البلدة مجّهز بالمعّدات وا†دوية بدعم من جمعّيات أجنبّية، يؤّمن ا†ستشارات الطبّية وا†دوية مجاناً لكل أبناء البلدة.

٣- تأهيل المدرسة القديمة وتحويلها الى مركز للبلدّية حتى نكمل البناء الجديد.

٤- السعي مع دائرة المساحة لتصحيح نقاط المساحة واعادتها الى طبيعتها.

٥- العمل على شّق طرقات جديدة بالتراضي تمهيداً لوضع مخطط توجيهي.

٦- دعم كاّفة المؤسسات في البلدة. وتنظيف الطرقات دورّيا.

٧- وضع برنامج لرش المبيدات خاّصة في فصلي الربيع والصيف.

٨- السعي مع الجمعيات المانحة لتركيب طاقة شمسّية تدعم الموّلد.

٩- أعادة النظر بوضع مو ّلد البلدّية لناحية الكلفة وساعات التقنين.

١٠- اتصال بكافة المغتربين وحّثهم على المساعدة المادّية والمعنوية.

١١- مساعدة أهالي البلدة على تفريغ الحفر الصحية عند الحاجة.

١٢- نتعهد باستمرار في مهامنا مهما عظمت المشاكل . ولا نعمل ا ّلا بتجّرد وشفافّية. لا تعدِ على أحد ولا النيل من كرامة أحد بل حل مختلف النزاعات والمخالفات بالحوار وبموضوعية".
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