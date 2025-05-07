انتخاب 4 اعضاء جدد لمجلس ادارة جمعية شركات الضمان

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عقدت الجمعية العمومية العادية التي دعا اليها مجلس ادارة شركات الضمان اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس اسعد وحضور رئيس على شركات الضمان و٣٦ شركة تأمين .وقد اقرت الجمعية العمومية وابرأت ذمة مجلس الادارة وانتخبت اربعة اعضاء جددا وهم :لا الفينيقية -ليا اسيوريكس -فيكتوار - مياركو .وقد هنأ رئيس الجمعية والشركات الاعضاء المنتخبين الجدد. متمنين لمجلس الادارة الجديد "التوفيق في مهامه بما فيه مصلحة القطاع والمؤمنين على حد سواء ".كما عقدت للضمان الالزامي برئاسة رئيسها عبده بالتزامن مع الجمعية العمومية للجمعية جمعيتها العمومية والتي جرى خلالها اقرار ميزانية العام ٢٠٢٤ وابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .وكانت مناسبة اطلع خلالها خوري الاعضاء على ابرز المواضيع التي تتابعها المؤسسة والتي تصب في خانة تفعيل دور التأمين الالزامي من جهة والتوعية التأمينية من جهة اخرى .