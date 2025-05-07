15 محضر ضبط بحقّ أصحاب مولدات في الجنوب

استكملت مصلحة الاقتصاد في الجنوب جولاتها على أصحاب المولدات، وتم تسطير 15 محضر ضبط بسبب عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن .

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وتجدر الإشارة إلى أنّ جولات مصلحة الإقتصاد شملت بلدات: وقناريت - وقانا والحوش وبرج - صور.