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لبنان

15 محضر ضبط بحقّ أصحاب مولدات في الجنوب

Lebanon 24
07-05-2025 | 07:39
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استكملت مصلحة الاقتصاد في الجنوب جولاتها على أصحاب المولدات، وتم تسطير 15 محضر ضبط بسبب عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة.
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وتجدر الإشارة إلى أنّ جولات مصلحة الإقتصاد شملت بلدات: الغازية وقناريت - صيدا وقانا والحوش وبرج الشمالي - صور.
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