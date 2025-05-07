اجتماع تحضيري في زغرتا لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة

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عُقد في مكتب قائمقام اجتماع أمني تحضيري للانتخابات، حضره ممثلو مختلف في ، إلى جانب مسؤولي الأقسام الإدارية والبلدية في القائمقامية.تم خلال الاجتماع البحث في التدابير اللوجستية والأمنية اللازمة لضمان العملية يومي السبت والأحد المقبلين، بدءًا من تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء الأقلام، وصولًا إلى مرافقة العملية حتى صدور النتائج.كما ناقش المجتمعون التعاميم الصادرة عن ، واتفقوا على تفعيل التنسيق بينهم عبر في سرايا زغرتا لمعالجة أي طارئ، سواء أمني أو إداري، وضمان الجهوزية التامة والتعاون بين مختلف الأجهزة.