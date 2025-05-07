Advertisement

لبنان

اجتماع تحضيري في زغرتا لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة

Lebanon 24
07-05-2025 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1357079-638822306802384932.jpeg
Doc-P-1357079-638822306802384932.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عُقد في مكتب قائمقام زغرتا إيمان الرافعي اجتماع أمني تحضيري للانتخابات، حضره ممثلو مختلف الأجهزة الأمنية في القضاء، إلى جانب مسؤولي الأقسام الإدارية والبلدية في القائمقامية.
Advertisement

تم خلال الاجتماع البحث في التدابير اللوجستية والأمنية اللازمة لضمان حسن سير العملية الانتخابية يومي السبت والأحد المقبلين، بدءًا من تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء الأقلام، وصولًا إلى مرافقة العملية حتى صدور النتائج.

كما ناقش المجتمعون التعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية، واتفقوا على تفعيل التنسيق بينهم عبر غرفة العمليات في سرايا زغرتا لمعالجة أي طارئ، سواء أمني أو إداري، وضمان الجهوزية التامة والتعاون بين مختلف الأجهزة.
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية: العملية الانتخابية تجري بسلاسة وطلبت من الموظفين جميعهم الحياد التام ومكافحة أي مخالفة
lebanon 24
07/05/2025 18:32:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية: العملية الانتخابية سارت اليوم بكلّ حرّية وديمقراطيّة وسلاسة
lebanon 24
07/05/2025 18:32:40 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ البقاع ترأس اجتماعا امنيا في سرايا زحلة لضمان سير الانتخابات في 18 أيار
lebanon 24
07/05/2025 18:32:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول المدير العام لأمن الدولة اللواء إدكار لاوندس إلى سرايا جبيل في جولة تفقدية للاطلاع على سير العملية الانتخابية
lebanon 24
07/05/2025 18:32:40 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

بلديات 2025

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:17 | 2025-05-07
11:15 | 2025-05-07
11:09 | 2025-05-07
11:01 | 2025-05-07
10:59 | 2025-05-07
10:58 | 2025-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24