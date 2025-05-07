إعلان لائحة "نبض منجز" للانتخابات البلدية في عكار

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تم الإعلان عن لائحة "نبض منجز" في ، التي تضم مجموعة من الشخصيات الملتزمة والمؤهلة، وهم: ريم بولس، أنطونيو ، رالف ، داني ديموتيوس بوغوصيان، صبحه، انطوان ، فيكتور ، مرشد ، وطاني حسن أنطونيوس.وأوضحت اللائحة في بيان لها أن ترشحها جاء "إيمانًا عميقًا بواجبها تجاه بلدة منجز، ورغبة في تجديد بروح الشباب والمسوؤلية". كما أكدت أن أفراد اللائحة "معروفون بالتزامهم وكفاءتهم، ويجمعهم هدف واحد: خدمة بلدة منجز وأهلها بأمانة وشفافية".وتمنت اللائحة العمل معًا من أجل بناء بلدة أفضل، بإرادة جماعية ورؤية واضحة للمستقبل.