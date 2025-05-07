Advertisement

لبنان

إعلان لائحة "نبض منجز" للانتخابات البلدية في عكار

Lebanon 24
07-05-2025 | 09:07
A-
A+
Doc-P-1357081-638822309199013080.png
Doc-P-1357081-638822309199013080.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تم الإعلان عن لائحة "نبض منجز" في عكار، التي تضم مجموعة من الشخصيات الملتزمة والمؤهلة، وهم: ريم شوقي بولس، أنطونيو شهيد طنوس، رالف يوسف الحداد، داني ديموتيوس بوغوصيان، رامي أنطونيوس صبحه، انطوان نجيب ليان، فيكتور يوسف طنوس، مرشد أنطون حنا، وطاني حسن أنطونيوس.
Advertisement

وأوضحت اللائحة في بيان لها أن ترشحها جاء "إيمانًا عميقًا بواجبها تجاه بلدة منجز، ورغبة في تجديد العمل البلدي بروح الشباب والمسوؤلية". كما أكدت أن أفراد اللائحة "معروفون بالتزامهم وكفاءتهم، ويجمعهم هدف واحد: خدمة بلدة منجز وأهلها بأمانة وشفافية".

وتمنت اللائحة العمل معًا من أجل بناء بلدة أفضل، بإرادة جماعية ورؤية واضحة للمستقبل.
مواضيع ذات صلة
إعلان لائحة "نبض عبرين" ومداورة لرئاسة البلدية بين عادل شاهين وآلان ضرغام
lebanon 24
07/05/2025 18:32:54 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز لائحة "نبض جديد " كاملة في انتخابات بلدية دفون
lebanon 24
07/05/2025 18:32:54 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلان لائحة "روح المينا" للانتخابات البلدية
lebanon 24
07/05/2025 18:32:54 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلان لائحة "همة يحشوش" للانتخابات البلدية
lebanon 24
07/05/2025 18:32:54 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

بلديات 2025

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:17 | 2025-05-07
11:15 | 2025-05-07
11:09 | 2025-05-07
11:01 | 2025-05-07
10:59 | 2025-05-07
10:58 | 2025-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24