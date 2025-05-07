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لبنان

سلام: لمست قدرة الصناعيين على الابتكار والنهوض بلبنان

Lebanon 24
07-05-2025 | 08:35
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 كتب رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام عبر حسابه على منصة "اكس": "زرت معرض Project lebanon 2025، واكتشفت طاقات شابة ملهمة، ولمست قدرة الصناعيين على الابتكار والنهوض بلبنان … وكلّي أمل".
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