سلام: لمست قدرة الصناعيين على الابتكار والنهوض بلبنان

كتب رئيس الحكومة الدكتور عبر حسابه على منصة "اكس": "زرت معرض Project 2025، واكتشفت طاقات شابة ملهمة، ولمست قدرة الصناعيين على الابتكار والنهوض بلبنان … وكلّي أمل".

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