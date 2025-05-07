Advertisement

لبنان

اتحاد النقل الجوي: على الحكومة الوقوف مع عموم الشعب

Lebanon 24
07-05-2025 | 09:14
A-
A+
Doc-P-1357091-638822320920725762.jpg
Doc-P-1357091-638822320920725762.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر اتحاد النقل الجوي في لبنان (UTA) بيانًا عبر فيه عن استياءه من القرارات الأخيرة التي تم اتخاذها من قبل وزارة العمل ولجنة المؤشر، حيث اعتبرها بعيدة عن الإنصاف. وأكد الاتحاد أن هذه القرارات كانت منحازة لأرباب العمل على حساب العمال وذوي الدخل المحدود، ووصفها بأنها "مجحفة" وتستغل مصطلح "بداية التصحيح" لتقليص حقوق العمال.
Advertisement

وشدد البيان على أن هذا القرار يمثل "بداية العبودية" و"استهتارًا بأدنى حقوق البشر"، مطالبًا الدولة بأن تكون أكثر عدلاً وراعية لحقوق العمال. وفي ختام البيان، وجه الاتحاد نداءً إلى مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لتصحيح هذا القرار و"تصويب البوصلة الإنسانية" للحكومة، داعيًا إلى الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني وليس في صف أرباب العمل.
مواضيع ذات صلة
"اتحاد النقل الجوي" يُحذر من حوادث السير عند مثلث طيران الشرق الأوسط!
lebanon 24
07/05/2025 18:33:09 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ف.ب نقلا عن رئيس اتحاد النقل الجوي الدولي: الفوضى في هيثرو تكشف عن فشل واضح في التخطيط من قبل إدارة المطار
lebanon 24
07/05/2025 18:33:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب الفوضى.. صرخة من اتحاد النقل
lebanon 24
07/05/2025 18:33:09 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير القطري لدى السودان: واجبنا هو الوقوف إلى جانب الشعب السوداني حتى ينعم بالاستقرار والأمان
lebanon 24
07/05/2025 18:33:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:17 | 2025-05-07
11:15 | 2025-05-07
11:09 | 2025-05-07
11:01 | 2025-05-07
10:59 | 2025-05-07
10:58 | 2025-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24