اتحاد النقل الجوي: على الحكومة الوقوف مع عموم الشعب

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أصدر (UTA) بيانًا عبر فيه عن استياءه من القرارات الأخيرة التي تم اتخاذها من قبل ولجنة المؤشر، حيث اعتبرها بعيدة عن الإنصاف. وأكد الاتحاد أن هذه القرارات كانت منحازة لأرباب العمل على حساب العمال وذوي الدخل المحدود، ووصفها بأنها "مجحفة" وتستغل مصطلح "بداية التصحيح" لتقليص حقوق العمال.وشدد البيان على أن هذا القرار يمثل "بداية العبودية" و"استهتارًا بأدنى حقوق البشر"، مطالبًا الدولة بأن تكون أكثر عدلاً وراعية لحقوق العمال. وفي ختام البيان، وجه الاتحاد نداءً إلى ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لتصحيح هذا القرار و"تصويب البوصلة الإنسانية" للحكومة، داعيًا إلى الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني وليس في صف أرباب العمل.