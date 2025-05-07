78 مرشحاً للمجالس البلدية و20 للإختياريّة اليوم في قضاء صور





أقفلت صناديق الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية في ليوم الأربعاء، على 78 مرشحاً للمجالس البلدية و20 مرشحاً للمجالس الاختيارية، ليصبح العدد الإجمالي للمرشحين منذ فتح باب استقبال الطلبات وحتى الآن 307 مرشحين للمجالس البلدية و220 مرشحاً اختيارياً في قضاء صور.

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