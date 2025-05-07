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لبنان

78 مرشحاً للمجالس البلدية و20 للإختياريّة اليوم في قضاء صور

Lebanon 24
07-05-2025 | 09:41
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أقفلت صناديق الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء صور ليوم الأربعاء، على 78 مرشحاً للمجالس البلدية و20 مرشحاً للمجالس الاختيارية، ليصبح العدد الإجمالي للمرشحين منذ فتح باب استقبال الطلبات وحتى الآن 307 مرشحين للمجالس البلدية و220 مرشحاً اختيارياً في قضاء صور.
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