السفارة الأميركية في لبنان تستضيف وفدا لبنانيا لقمة SelectUSA

Advertisement

أقامت سفيرة في ، ، حفل استقبال في مقر إقامتها، تكريمًا للوفد اللبناني المشارك في قمة SelectUSA 2025، التي تُعقد في ولاية ماريلاند بين 11 و14 أيار الجاري.ووفق بيان صادر عن السفارة الأميركية، تُعد قمة SelectUSA أكبر فعالية سنوية مخصصة لتعزيز المباشر في الولايات المتحدة، حيث تجمع مستثمرين دوليين مع ممثلين عن الولايات والهيئات المحلية الأميركية، إلى جانب مسؤولين رسميين، بهدف تسهيل الاستثمار وتعزيز فرص الشراكة الاقتصادية.تنظم القمة الأميركية، وتوفر للمستثمرين معلومات وخدمات لتيسير عملية الدخول إلى السوق الأميركي.ويضم الوفد اللبناني مشاركين من قطاعات متنوعة تشمل: تكنولوجيا المعلومات، الاتصالات، والتجارية، الطاقة، ، الأغذية والمشروبات، التصميم، البناء، والمعدات الصناعية.وقد شكرت السفيرة أعضاء الوفد مشاركتهم، مشيدة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية المتينة بين الولايات المتحدة ولبنان، ومؤكدة دعم بلادها لتطوير هذه الشراكات في .