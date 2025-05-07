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لبنان

السفارة الأميركية في لبنان تستضيف وفدا لبنانيا لقمة SelectUSA

Lebanon 24
07-05-2025 | 09:32
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أقامت سفيرة الولايات المتحدة في لبنان، ليزا جونسون، حفل استقبال في مقر إقامتها، تكريمًا للوفد اللبناني المشارك في قمة SelectUSA 2025، التي تُعقد في ولاية ماريلاند بين 11 و14 أيار الجاري.
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ووفق بيان صادر عن السفارة الأميركية، تُعد قمة SelectUSA أكبر فعالية سنوية مخصصة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة، حيث تجمع مستثمرين دوليين مع ممثلين عن الولايات والهيئات المحلية الأميركية، إلى جانب مسؤولين رسميين، بهدف تسهيل الاستثمار وتعزيز فرص الشراكة الاقتصادية.

تنظم القمة وزارة التجارة الأميركية، وتوفر للمستثمرين معلومات وخدمات لتيسير عملية الدخول إلى السوق الأميركي.

ويضم الوفد اللبناني مشاركين من قطاعات متنوعة تشمل: تكنولوجيا المعلومات، الاتصالات، الخدمات المهنية والتجارية، الطاقة، الخدمات المالية، الأغذية والمشروبات، التصميم، البناء، والمعدات الصناعية.

وقد شكرت السفيرة جونسون أعضاء الوفد اللبناني على مشاركتهم، مشيدة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية المتينة بين الولايات المتحدة ولبنان، ومؤكدة دعم بلادها لتطوير هذه الشراكات في المستقبل.
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