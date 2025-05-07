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لبنان

في الحمراء.. هذا ما ضبطته "الريجي"

Lebanon 24
07-05-2025 | 09:40
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 أعلنت  إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، في بيان، "ان وحدة من جهاز مكافحة التهريب في إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، ضبطت كميات من السجائر المهربة  والسجائر الإلكترونية والسيغاريللو، نتيجة عملية دهم نفذتها في منطقة الحمراء ببيروت.
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وتندرج هذه العملية ضمن جهود "الريجي" المتواصلة لضبط المصنوعات التبغية المهربة والمزورة.

وسُطِّر محضر ضبط  بالمخالف ينظر فيه القضاء المختص".
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