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لبنان

رسامني بحث والسفير الأردني تعزيز التعاون الثنائي في مجالات النقل

Lebanon 24
07-05-2025 | 10:03
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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، في مكتبه اليوم، عدداً من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية، حيث بدأ نهاره بلقاء مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى لبنان، وليد الحديد، الذي قدّم له التهاني بتوليه مهامه، معربًا عن دعم بلاده للبنان وتمنياته بالأمن والاستقرار والازدهار. وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون الثنائي، خصوصًا في مجالات النقل والبنى التحتية.
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في سياق آخر، التقى الوزير رسامني نائبي "كتلة الوفاء للمقاومة"، علي فياض وأمين شري، حيث جرى عرض للمستجدات المحلية، وبحث في مشاريع إنمائية مناطقية، لا سيما المتعلقة بصيانة الطرق في قضاءي مرجعيون وحاصبيا.

كما استقبل رسامني، رئيسة "مؤسسة الحريري"، السيدة بهية الحريري، حيث تناول اللقاء ملفات إنمائية وخدماتية تخص مدينة صيدا ودور الوزارة في دعمها.

وفي الإطار نفسه، التقى الوزير النائبة نجاة عون صليبا، يرافقها كل من رشاد رافع وشكري حداد، إضافة إلى زيارة النائب جميل عبود.

ختامًا، عقد رسامني اجتماعًا مع مدير الشركة الوطنية للملاحة الجوية في جمهورية مصر العربية، الكابتن إيهاب عزمي، والوفد المرافق، وتم التباحث في آليات دعم لبنان بالمراقبين الجويين المصريين، لتعويض النقص في الكوادر في مراكز الملاحة الجوية بمطار رفيق الحريري الدولي.
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