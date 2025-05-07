رسامني بحث والسفير الأردني تعزيز التعاون الثنائي في مجالات النقل

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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، في مكتبه اليوم، عدداً من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية، حيث بدأ نهاره بلقاء مع سفير الهاشمية لدى ، وليد الحديد، الذي قدّم له التهاني بتوليه مهامه، معربًا عن دعم بلاده للبنان وتمنياته بالأمن والاستقرار والازدهار. وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون ، خصوصًا في مجالات النقل والبنى التحتية.في سياق آخر، التقى الوزير رسامني نائبي " للمقاومة"، وأمين شري، حيث جرى عرض للمستجدات المحلية، وبحث في مشاريع إنمائية مناطقية، لا سيما المتعلقة بصيانة الطرق في قضاءي وحاصبيا.كما استقبل رسامني، رئيسة "مؤسسة "، السيدة ، حيث تناول اللقاء ملفات إنمائية وخدماتية تخص مدينة ودور الوزارة في دعمها.وفي الإطار نفسه، التقى الوزير النائبة نجاة عون ، يرافقها كل من رشاد رافع وشكري حداد، إضافة إلى زيارة النائب جميل عبود.ختامًا، عقد رسامني اجتماعًا مع مدير الشركة الوطنية للملاحة الجوية في مصر العربية، الكابتن إيهاب عزمي، والوفد المرافق، وتم التباحث في آليات دعم لبنان بالمراقبين الجويين المصريين، لتعويض النقص في الكوادر في مراكز الملاحة الجوية بمطار .