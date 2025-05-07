عون يقدم معاشه دعماً للصليب الأحمر: "جهودكم لا تُقدّر بثمن"

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في مناسبة إطلاق الحملة المالية السنوية للصليب الأحمر اللبناني لعام 2025 من ، استقبل رئيس الجمهورية ، برفقة الأولى السيدة نعمت عون، وفدًا من برئاسة الدكتور ، ضمّ ممثلي والهلال الأحمر، وأعضاء ، والأمين العام، ورؤساء الفروع.وخلال اللقاء، أعرب عن تقديره العميق لتضحيات المتطوعين والمتطوعات في الأحمر اللبناني، معتبرًا أن ما يقومون به من خدمات إنسانية من دون تمييز طائفي أو سياسي، يجسد أسمى معاني العطاء. وقال: "أنا إلى جانبكم دائمًا، وسأبقى سندًا كبيرًا لكم"، مُعلنًا تقديم معاشه دعمًا للجمعية.وشدد رئيس الجمهورية على أن الصليب الأحمر اللبناني يشكل "قمة اللاأنانية"، مشيدًا بتضحيات المسعفين الذين فقد بعضهم حياته في سبيل إنقاذ الآخرين، ومؤكدًا استمرار التعاون مع الجيش لتأمين مهابط طوافات لتسهيل عمليات الإخلاء الطبي.، اعتبر رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي أن انطلاق الحملة المالية برعاية رئيس الجمهورية يُعدّ دعمًا معنويًا كبيرًا في مرحلة حساسة، مؤكدًا استمرار الجمعية في رسالتها الإنسانية بفضل دعم اللبنانيين في الداخل والخارج، وبالشراكة مع المؤسسات الرسمية والمحلية والدولية.وأوضح الزغبي أن الصليب الأحمر يضم أكثر من 12 ألف متطوع و5000 مسعف جاهزين للاستجابة للطوارئ على مدار الساعة، وهو يعمل بلا انقطاع منذ عام 1945، ويواصل تطوير قدراته لتلبية حاجات المجتمع في كل الظروف، من الأزمات الصحية إلى الطبيعية والحروب.