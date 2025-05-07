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لبنان
عون يقدم معاشه دعماً للصليب الأحمر: "جهودكم لا تُقدّر بثمن"
Lebanon 24
07-05-2025
|
10:12
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في مناسبة إطلاق الحملة المالية السنوية للصليب الأحمر اللبناني لعام 2025 من
قصر بعبدا
، استقبل رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
، برفقة
اللبنانية
الأولى السيدة نعمت عون، وفدًا من
الصليب الأحمر
برئاسة الدكتور
أنطوان الزغبي
، ضمّ ممثلي
الحركة الدولية للصليب الأحمر
والهلال الأحمر، وأعضاء
اللجنة التنفيذية
، والأمين العام، ورؤساء الفروع.
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وخلال اللقاء، أعرب
الرئيس عون
عن تقديره العميق لتضحيات المتطوعين والمتطوعات في
الصليب
الأحمر اللبناني، معتبرًا أن ما يقومون به من خدمات إنسانية من دون تمييز طائفي أو سياسي، يجسد أسمى معاني العطاء. وقال: "أنا إلى جانبكم دائمًا، وسأبقى سندًا كبيرًا لكم"، مُعلنًا تقديم معاشه دعمًا للجمعية.
وشدد رئيس الجمهورية على أن الصليب الأحمر اللبناني يشكل "قمة اللاأنانية"، مشيدًا بتضحيات المسعفين الذين فقد بعضهم حياته في سبيل إنقاذ الآخرين، ومؤكدًا استمرار التعاون مع الجيش لتأمين مهابط طوافات لتسهيل عمليات الإخلاء الطبي.
من جهته
، اعتبر رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي أن انطلاق الحملة المالية برعاية رئيس الجمهورية يُعدّ دعمًا معنويًا كبيرًا في مرحلة حساسة، مؤكدًا استمرار الجمعية في رسالتها الإنسانية بفضل دعم اللبنانيين في الداخل والخارج، وبالشراكة مع المؤسسات الرسمية والمحلية والدولية.
وأوضح الزغبي أن الصليب الأحمر يضم أكثر من 12 ألف متطوع و5000 مسعف جاهزين للاستجابة للطوارئ على مدار الساعة، وهو يعمل بلا انقطاع منذ عام 1945، ويواصل تطوير قدراته لتلبية حاجات المجتمع في كل الظروف، من الأزمات الصحية إلى
الكوارث
الطبيعية والحروب.
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