تحذير في ظل الانتخابات.. خطوة قد تؤدي إلى السجن 3 سنوات!

ترأس محافظ بشير خضر اجتماع الفرعي في مركز المحافظة في ، بحضور: المحامي العام الاستئنافي في القاضي كمال المقداد، قائد منطقه البقاع الاقليميه في العميد عبد المسيح، عن فرع مخابرات البقاع العميد ملحم حدشيتي، عن قيادة العسكرية العميد ، أمن عام البقاع الإقليمية الثانية العقيد غياث ، المدير الإقليمي لمديرية في بعلبك العقيد حسين الديراني، قائد سرية درك بعلبك العقيد ، رئيس فرع معلومات البقاع العقيد شادي رحيم، رئيس شعبة الاستقصاء والتحقيق في دائرة أمن عام البقاع المقدم ، آمر مفرزة بعلبك القضائية المقدم خليل ناصر، معلومات قوى الأمن الداخلي في بعلبك الرائد مصطفى الجباوي، آمر مفرزة الاستقصاء في البقاع الرائد ، وعن دائرة في شعبة البقاع الرائد مجدي عباس.

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خضر



وبعد البحث في شؤون وشحون الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري القادم في 18 أيار الجاري، تحدث المحافظ خضر للإعلاميين، فقال: "عقدنا اليوم اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي في محافظة بعلبك الهرمل، بحضور قادة والقضائية، وبالطبع الموضوع هو والاختيارية. تم البحث بكل الأمور التي لها علاقة بمواكبة العملية ، من توزيع الصناديق، وصولا إلى تأمين الحماية داخل وخارج جميع مراكز الإقتراع، بحسب ما ينص عليه القانون".

وتابع: "تطرقنا لكل الأمور انطلاقا خبرتنا خلال ثلاث دورات انتخابية سابقة مرت في محافظة بعلبك الهرمل منذ عام 2014 حتى اليوم. وأريد أن أقول للناس حتى لا يكون هناك أي إشكال في اليوم الانتخابي، أي مواطن بعد أن يقترع، يتوجب عليه مغادرة مركز الإقتراع، وإذا لم يغادر ستطلب منه القوى الأمنية المغادرة حفاظا سير العملية الإنتخابية".



وأضاف: "أريد أن أنبه أيضا إلى موضوع خطير جدا، حتى لا يفكر أحد أنه يستطيع أن ينتخب نيابة عن شخص آخر، أو ارتكاب جنحة الاقتراع باسم أحد الأشخاص المتوفين، اسمه ما زال موجودا على لوائح الشطب، عقوبة هذه الجنحة تصل إلى السجن 3 سنوات".



وتوجه بالشكر إلى "كل الأجهزة الأمنية على تعاونها وتفانيها بالعمل، وأنا متفائل جدا بأن الإنتخابات البلدية والاختيارية في محافظة بعلبك الهرمل ستمر بشكل سليم وسلس".



وختم خضر مشيراً إلى أن "الإجراءات الأمنية ستشمل كل المدن والبلدات، وبخاصة تلك التي فيها معارك انتخابية، ستكون التدابير والإجراءات الأمنية فيها كبيرة، وإن شاء الله تمر الإنتخابات بسلام دون أي شوائب، ونتمنى التوفيق للجميع، وان شاء الله يصل الأفضل، ويكون هناك دم جديد على مستوى البلديات والمخاتير في محافظة بعلبك الهرمل التي تجري فيها الانتخابات البلدية والاختيارية بعد 9 سنوات".