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لبنان

تحذير في ظل الانتخابات.. خطوة قد تؤدي إلى السجن 3 سنوات!

Lebanon 24
07-05-2025 | 10:59
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ترأس محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر اجتماع مجلس الأمن الفرعي في مركز المحافظة في بعلبك، بحضور: المحامي العام الاستئنافي في البقاع القاضي كمال المقداد، قائد منطقه البقاع الاقليميه في قوى الأمن الداخلي العميد نديم عبد المسيح، عن فرع مخابرات البقاع العميد ملحم حدشيتي، عن قيادة منطقة البقاع العسكرية العميد علي جعفر، رئيس دائرة أمن عام البقاع الإقليمية الثانية العقيد غياث زعيتر، المدير الإقليمي لمديرية أمن الدولة في بعلبك الهرمل العقيد حسين الديراني، قائد سرية درك بعلبك العقيد جوزيف الحجار، رئيس فرع معلومات البقاع العقيد شادي رحيم، رئيس شعبة الاستقصاء والتحقيق في دائرة أمن عام البقاع المقدم علي مظلوم، آمر مفرزة بعلبك القضائية المقدم خليل ناصر، رئيس مكتب معلومات قوى الأمن الداخلي في بعلبك الرائد مصطفى الجباوي، آمر مفرزة الاستقصاء في البقاع الرائد علي الحاج دياب، وعن دائرة الأمن القومي في شعبة البقاع الرائد مجدي عباس.
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خضر

وبعد البحث في شؤون وشحون الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري القادم في 18 أيار الجاري، تحدث المحافظ خضر للإعلاميين، فقال: "عقدنا اليوم اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي في محافظة بعلبك الهرمل، بحضور قادة الأجهزة الأمنية والقضائية، وبالطبع الموضوع هو الانتخابات البلدية والاختيارية. تم البحث بكل الأمور التي لها علاقة بمواكبة العملية الانتخابية، من توزيع الصناديق، وصولا إلى تأمين الحماية داخل وخارج جميع مراكز الإقتراع، بحسب ما ينص عليه القانون".
 
وتابع: "تطرقنا لكل الأمور انطلاقا من بعد خبرتنا خلال ثلاث دورات انتخابية سابقة مرت في محافظة بعلبك الهرمل منذ عام 2014 حتى اليوم. وأريد أن أقول للناس حتى لا يكون هناك أي إشكال في اليوم الانتخابي، أي مواطن بعد أن يقترع، يتوجب عليه مغادرة مركز الإقتراع، وإذا لم يغادر ستطلب منه القوى الأمنية المغادرة حفاظا على حسن سير العملية الإنتخابية".

وأضاف: "أريد أن أنبه أيضا إلى موضوع خطير جدا، حتى لا يفكر أحد أنه يستطيع أن ينتخب نيابة عن شخص آخر، أو ارتكاب جنحة الاقتراع باسم أحد الأشخاص المتوفين، اسمه ما زال موجودا على لوائح الشطب، عقوبة هذه الجنحة تصل إلى السجن 3 سنوات". 

وتوجه بالشكر إلى "كل الأجهزة الأمنية على تعاونها وتفانيها بالعمل، وأنا متفائل جدا بأن الإنتخابات البلدية والاختيارية في محافظة بعلبك الهرمل ستمر بشكل سليم وسلس". 

وختم خضر مشيراً إلى أن "الإجراءات الأمنية ستشمل كل المدن والبلدات، وبخاصة تلك التي فيها معارك انتخابية، ستكون التدابير والإجراءات الأمنية فيها كبيرة، وإن شاء الله تمر الإنتخابات بسلام دون أي شوائب، ونتمنى التوفيق للجميع، وان شاء الله يصل الأفضل، ويكون هناك دم جديد على مستوى البلديات والمخاتير في محافظة بعلبك الهرمل التي تجري فيها الانتخابات البلدية والاختيارية بعد 9 سنوات".
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