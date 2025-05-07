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لبنان

في الهرمل.. كم بلغ عدد المرشحين للبلدية و "المخترة"؟

Lebanon 24
07-05-2025 | 11:09
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أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم الأربعاء، أنَّ "العدد الإجمالي للمرشحين إلى الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء الهرمل بلغ حتى الآن 223 مرشحاً للبلديات و150 لموقع مختار".
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