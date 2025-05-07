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لبنان

من بينهم سورية تروّج وتتعاطى المخدرات.. توقيف عدد كبير من المطلوبين في هذه المناطق!

Lebanon 24
07-05-2025 | 11:15
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:
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دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة الزاهرية – طرابلس، وأوقفت المواطنين: (ه.م.)، (ه.ن.)، (ع.ف.)،  والسوري (ع.ح.)، كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت مديرية المخابرات 4 أشخاص وفقًا لما يلي:

•    توقيف المواطن (ع.ح.) في منطقة سعدنايل – زحلة المطلوب بجرم تهريب الأسلحة الحربية والاتجار بها، وضبط في حوزته كمية منها وعدد من الأجهزة الإلكترونية.
•    توقيف السورية (و.م.) في منطقة الدورة – المتن لتعاطيها المخدرات وترويجها، وضبط في حوزتها كمية كبيرة منها ومبلغ مالي.
•    دهم أحد مخيمات النازحين السوريين في منطقة رياق – زحلة، وتوقيف السوري (ع.ر.) وابنه (م.ر.) لحيازتهما أسلحة وذخائر حربية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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