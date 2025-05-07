من بينهم سورية تروّج وتتعاطى المخدرات.. توقيف عدد كبير من المطلوبين في هذه المناطق!

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دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من منازل مطلوبين في منطقة الزاهرية – ، وأوقفت المواطنين: (ه.م.)، (ه.ن.)، (ع.ف.)، والسوري (ع.ح.)، كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها في مختلف المناطق، أوقفت مديرية المخابرات 4 أشخاص وفقًا لما يلي:• توقيف المواطن (ع.ح.) في منطقة سعدنايل – المطلوب بجرم تهريب الأسلحة الحربية والاتجار بها، وضبط في حوزته كمية منها وعدد من الأجهزة الإلكترونية.• توقيف (و.م.) في منطقة – المتن لتعاطيها المخدرات وترويجها، وضبط في حوزتها كمية كبيرة منها ومبلغ مالي.• دهم أحد مخيمات السوريين في – زحلة، وتوقيف السوري (ع.ر.) وابنه (م.ر.) لحيازتهما أسلحة وذخائر حربية.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.