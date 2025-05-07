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لبنان

صورة تجمع فرنجية وحفيده.. "سليمان مع سليمان"!

Lebanon 24
07-05-2025 | 11:42
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعُ رئيس تيار "المرده" الوزير السابق سليمان فرنجية وحفيده سليمان طوني فرنجية
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ولاقت الصورة رواجاً واسعاً بين الناشطين الذين تمنوا لفرنجية وحفيده دوام الصحة والعافية.
 
 
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