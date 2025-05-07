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لبنان

وزير الثقافة التقى جنبلاط والمستشرق ايوجين روجان

Lebanon 24
07-05-2025 | 11:58
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التقى وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية- الصنائع  المستشرق الدكتور ايوجين روجان عميد كلية جامعة سانت انتوني في اوكسفورد، ثم انضم الى اللقاء الرئيس السابق للحزب  التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وعقيلته السيدة نورا، وذلك قبل بداية  الندوة التي دعا اليها الوزير لمناقشة كتاب روجان حول "احداث  دمشق وصناعة شرق اوسط جديد".
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