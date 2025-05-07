وزير الثقافة التقى جنبلاط والمستشرق ايوجين روجان

التقى في مكتبه في المكتبة الوطنية- الصنائع المستشرق الدكتور ايوجين روجان في اوكسفورد، ثم انضم الى اللقاء الرئيس السابق للحزب التقدمي وعقيلته السيدة نورا، وذلك قبل بداية الندوة التي دعا اليها الوزير لمناقشة كتاب روجان حول "احداث وصناعة شرق اوسط جديد".

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