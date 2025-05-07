بحضور ممثل الراعي وقائد الجيش.. الرابطة المارونية تقيم احتفالها السنوي في كازينو لبنان

أقامت الرابطة احتفالها السنوي في صالة "السفراء"، في كازينو ، برعاية البطريرك الكاردينال ممثلا بنائبه العام المطران حنا علوان، ومشاركة العماد رودولف هيكل، وسفراء الأميركية وفرنسا والبرازيل ومصر والأردن والأورغواي ووزراء ونواب حاليين وسابقين وممثل عن وكالة الأنوروا ورؤساء الرابطة السابقين ونقيبي الصحافة والمحررين ورؤساء المجلس العام الماروني والمؤسسة المارونية للانتشار والصليب وكاريتاس لبنان ورابطة الاخويات والكشاف الماروني ونادي الصحافة و"تيلي لوميير" وحشد من الصحافيين والإعلاميين وأعضاء الرابطة.

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واستهل الاحتفال بعرض وثائقي لتاريخ الرابطة ونشاطات رئيسها السفير خليل كرم خلال سنوات ولايته ونشاطات المجلس التنفيذي، ثم قدمت الاحتفال الزميلة جوزفين أبي غصن.



وألقى علوان كلمة قال فيها: "لقد شرفني البطريرك بتمثيله في هذا الحفل المهيب على مائدة الصداقة والأخوة والتضامن. وكنت أود، كما كان يود هو أيضا، ألا يكون ممثلا بأحد في هذه المناسبة، لأنه كان يرغب في المشاركة شخصيا لو لم يتعرض لذلك الحادث المشؤوم الذي أجبره على إلزام الفراش حتى تعافيه الكامل. عافاه الله سريعا ليعود لممارسة مهامه الروحية والوطنية في أقرب وقت ممكن. وقد حملني، إليكم جميعا، رئيسا ومجلسا وأعضاء للرابطة، تحياته وسلامه وبركته الأبوية، مثمنا الدور الذي تقوم به الرابطة في خدمة الكنيسة والوطن، وداعما وقوفها ودعمها المعنوي لمواقفه الوطنية والسياسية والكنسية في الدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله واستقراره، والعمل على إعلان حياده الإيجابي، وذلك باتخاذ المواقف السياسية المناسبة في كل ظرف أو حدث يطرأ".



أضاف: "اسمحوا لي أولا أن أشكر رئيس الرابطة، السفير خليل كرم، على كلمته اللطيفة، وأتعهد أن أبلغ سلامه وتمنياته، وتمنياتكم جميعا، إلى غبطته بكل سرور، فلا شك أنكم جميعا، ونحن أيضا، قد شعرنا بالدخول في أجواء تفاؤل وإيجابية منذ انتخاب فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وسمعنا خطاب القسم. ثم تعين رئيس الحكومة التي تشكلت بسرعة، وأعد فورا البيان الوزاري، وراح الوزراء يسعون يوما بعد يوم، وبخطى ثابتة وأكيدة، لتحقيق بنود هذا البيان والخطاب، مما يظهر جليا تغير الأجواء نحو الأفضل. وقد تقرر إجراء الانتخابات البلدية في حينه، على عكس ما كان يجري سابقا، وهذه أيضا من الإيجابيات التي تعكس الرغبة في التقيد بالدستور وعدم تجاوزه، بل في إعادة تأسيس المبادئ الدستورية والقانونية، والمصداقية، والشفافية، ومحاربة الفساد".



وتابع: "في ظل هذه الأجواء، يصدف أيضا موعد إجراء الانتخابات في الرابطة المارونية. وقبل أن أذكر ما حققه الرئيس الحالي، المزمع انتهاء ولايته، وقبل أن أعرب عن تطلعاتنا وأمانينا في شخص الرئيس المقبل، أود أن أشير إلى ما أراه شخصيا في دور الرابطة المارونية ومركزها في كنيستنا، فهي، بالنسبة لي، بمثابة العمود الفقري للكنيسة، وخط الدفاع الأول فيها، وفي المجتمع، ينتظر منها أن تقف دائما إلى جانب الكنيسة ورأسها وأبيها، صاحب الغبطة، وتدعم مواقفه وتدافع عنها، لأن البطاركة الموارنة لم يكونوا يوما إلا مع المبادئ والأخلاقية، والوطنية، واحترام الحريات الأساسية، واستقلالية الوطن، والانفتاح على جميع مكوناته، لا يبتغون له سوى السلام، والاستقرار والازدهار، والرفاهية".





وأثنى على "الجهود التي بذلها رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم، من أجل مواجهة الاستحقاق الانتخابي في الرابطة بمسؤولية وروح بناءة، حيث نجح، على ما يبدو، بمعاونة أركانها في تحقيق التوافق بتجنيبها معركة حادة لرئاستها، نحن في غنى عنها في ظل الصعوبات والتحديات التي تواجه اللبنانيين عموما، والمسيحيين خصوصا، والموارنة تحديدا"، وقال: "يسرنا أن نثمن وننوه بما نمى إلينا مما حققه الرئيس كرم مع معاونيه والمجلس التنفيذي من تصد لملفات وطنية خطرة وراهنة أثناء فترة رئاسته، وكما جاء في كلمته، كملف النزوح السوري، من طرق لأبواب ومقابلة أمينها العام، حاملا إليه مذكرة موثقة حول خيار الإبقاء على النزوح على أرضنا وتداعياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية. كما قابل كبار المسؤولين الفرنسيين لحثهم على دعم لبنان في حل أزمة النزوح، قبل أن ينتقل إلى حاضرة الفاتيكان لهذا الغرض، عدا الاتصالات مع رؤساء الهيئات الأممية المعنية بهذا الموضوع والمعتمدة في لبنان كالمفوضية السامية للاجئين، ومنظمة الأونروا، والاتحاد ، وكل ذلك كان بالتنسيق مع البطريرك الراعي، الذي اتسمت علاقته به بالمحبة والاحترام والتفاهم والتشاور والتعاون الدائم".

أضاف: "لقد أشرفت ولايته على الانتهاء في حزيران المقبل، وقد جاهد الجهاد الحسن، وأتم سعيه، وأحسن تثمير الوزنات، وكان مثال الخادم الأمين الذي أعطى بإخلاص ومن دون مقابل، وفاء لوطنه لبنان ولكنيسته المارونية، في كل المهام واللجان التي شغلها حاليا وسابقا في الرابطة".

وختم: "أما ما نتوخاه من الرئيس المزمع أن ينتخب مع المجلس الجديد، فهو أن يسير على خطى أسلافه الرؤساء السابقين، الذين تركوا بصمات تذكر باعتزاز في العمل الوطني والكنيسي، والتي تنمي عن محبتهم وتعلقهم ببلدهم لبنان وكنيستهم المارونية والدفاع عنهما، ولا عجب في ذلك كون الرابطة المارونية هي إطار نخبوي ذو حيوية داخل المجتمع اللبناني، ولها حضورها الدائم، ولم تخرج يوما عن ثوابت البطريركية المارونية، بل كانت دائما صوتها وصداها في الاستحقاقات الوطنية. إننا، إذ نشكر ما حققه الرئيس المنتهية ولايته مع مجلسه ، نتمنى للرئيس المقبل النجاح والتوفيق في تحقيق مشاريعه ضمن أهداف الرابطة ومبادئها في خدمة الكنيسة والوطن".