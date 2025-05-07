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لبنان

للمواطنين... بشرى سارّة من "هيئة إدارة السير"!

Lebanon 24
07-05-2025 | 12:38
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أعلنت وزارة الداخلية والبلديات- هيئة إدارة السير والآليّات والمركبات، أنه تم استئناف العمل في فرع السيارات والآليّات - الأوزاعي، يوم الثلاثاء 6 أيار 2025.
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للإطلاع على الخدمات المتوفرة وبرنامج العمل في الفرع المذكور.. إضغط هنا

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