عبدالله زار الحجار وشكره على أجواء الإرتياح المرافقة للإنتخابات في جبل لبنان

زارَ عضو "اللقاء " النائب ، اليوم والبلديات العميد ، وشكره على "أجواء الإرتياح التي رافقت الإستحقاق البلدي والإختياري في وفي اقليم الخروب خاصة"، منوها بـ"عمل الفريق الإداري والأمني على مساحة المحافظة".

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وكان اللقاء مناسبة تمَّ خلالها التداول بالأوضاع السياسية العامة، وبعض الأمور المرتبطة بقرى وبلدات إقليم الخروب.