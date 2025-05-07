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لبنان

عبدالله زار الحجار وشكره على أجواء الإرتياح المرافقة للإنتخابات في جبل لبنان

Lebanon 24
07-05-2025 | 13:16
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زارَ عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، اليوم وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، وشكره على "أجواء الإرتياح التي رافقت الإستحقاق البلدي والإختياري في جبل لبنان وفي اقليم الخروب خاصة"، منوها بـ"عمل الفريق الإداري والأمني على مساحة المحافظة".
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وكان اللقاء مناسبة تمَّ خلالها التداول بالأوضاع السياسية العامة، وبعض الأمور المرتبطة بقرى وبلدات إقليم الخروب.
 
 
 
 
 
 
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