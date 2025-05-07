ملف طرابلس على طاولة وزير الأشغال.. وهذا ما تم بحثه

زار عبّود اليوم وزير الأشغال العامة والنقل في مكتبة بالوزارة، وعرض معه لأوضاع مدينة وشوارعها والحفريات المنتشرة فيها، كما وتناول قضية تزفيت الطرقات والتي بدأ الحديث عنها إلا إنها لم تستكمل بسبب العدوان على .

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ولفت عبّود، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي، إلى "أهمية إيلاء طرابلس العناية اللازمة من قبل الوزارات المعنية بهدف النهوض بها في المرحلة المقبلة".

وأكد رسامني "ضرورة متابعة ملف طرابلس بالكامل سواء لجهة الطرقات وتزفيتها أو لجهة المرافق الحيوية والتي تحتاج للمشاريع لإعادة الحياة لها وهو بالفعل ما سنعمل عليه".