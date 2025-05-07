آخر معلومة.. هذا جديد "حادثة صواريخ الجنوب"!

نقلت قناة "الحدث" عن مصدر أمنيّ لبناني قوله إنَّ حركة " " لم تُسلم بعد للجيش المطلوب بعملية إطلاق الصواريخ من باتجاه .

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وذكر المصدر أنَّ "حماس تقول إنها لم تعثر على المطلوب في عملية إطلاق الصواريخ"، مشيراً إلى أن "عنصر حماس المطلوب متوار عن الأنظار في مُخيّم البص بمدينة صور".