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لبنان

آخر معلومة.. هذا جديد "حادثة صواريخ الجنوب"!

Lebanon 24
07-05-2025 | 13:52
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نقلت قناة "الحدث" عن مصدر أمنيّ لبناني قوله إنَّ حركة "حماس" لم تُسلم بعد للجيش المطلوب بعملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.
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وذكر المصدر أنَّ "حماس تقول إنها لم تعثر على المطلوب في عملية إطلاق الصواريخ"، مشيراً إلى أن "عنصر حماس المطلوب متوار عن الأنظار في مُخيّم البص بمدينة صور".

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