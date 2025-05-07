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لبنان

سيدة تفتح "معركة" على أوتوستراد الزلقا.. فيديو يرصدها!

Lebanon 24
07-05-2025 | 14:41
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نشرت صفحة "وينيه الدولة" عبر "فيسبوك" مقطع فيديو لإشكال حصل مع سيدة على أوتوستراد الزلقا.
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وذكرت الصفحة أنّ القصة بدأت بعدما جرى منع السيدة من المرور عكس السير عند الأوتوستراد، ما أدّى إلى توتر في المكان ووقوع الإشكال.
 
 
لمشاهدة الفيديو.. إضغط هنا
 
 
 
 
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