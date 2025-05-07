من موظفي اتحاد بلديات بعلبك.. نداء إلى رئيس الجمهورية

ناشد موظفو وعمال ، رئيس الجمهورية "النظر بعين العدل والإنصاف لواقعهم المأساوي منذ ما يزيد عن 17 شهراً".

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وفي بيانهم، قال الموظفون: "منذ مطلع العام 2024 وحتى تاريخه، لم نتقاضَ أي راتب شهري، رغم استمرارنا في أداء واجباتنا الوظيفية والخدماتية تجاه المواطنين، في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة. أما عائدات التي تُعتبر مصدر التمويل الأساسي لنا، وصلتنا لآخر مرة عن سنة 2022، ومنذ ذلك الحين لم يتم تحويل أي مستحقات متعلقة بعامي 2023 و 2024، مما أدى إلى تراكم المستحقات وانهيار القدرة المعيشية للعاملين. وما يزيد الطين بلة، أننا نفتقر لأي نوع من التغطية الاجتماعية أو الصحية، إذ لا يتوفر لنا لا ضمان اجتماعي، ولا تأمين استشفائي، ولا تعويضات أو خدمات طبية، ورغم ذلك التزمنا الصمت وتحملنا الضغوط، إيماناً منا بواجبنا الوطني وحرصاً على استمرارية المرفق العام".



وأشاروا إلى أن "الاتحاد سعى إلى تأمين حل مرحلي من خلال طلب سلفة مالية مخصصة لتغطية الرواتب المتأخرة، وقد نالت هذه السلفة موافقة ، كما سبق أن أعطى السابق موافقته المبدئية عليها، إلا أنّنا تفاجأنا لاحقاً برفض وزير الداخلية الحالي لهذه السلفة، من دون تبيان الأسباب، ما أدّى إلى تجميد صرفها، وحرمان الموظفين من أبسط حقوقهم المشروعة".

وتمنى الموظفون والعمال على "التدخل لدى الجهات المعنية لإعادة النظر في هذا القرار، والعمل على صرف السلفة المستحقة ، بما يضمن إعادة حقوق الموظفين وكرامتهم، ويصون استمرارية ".