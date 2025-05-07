Advertisement

لبنان

من موظفي اتحاد بلديات بعلبك.. نداء إلى رئيس الجمهورية

Lebanon 24
07-05-2025 | 15:03
A-
A+
Doc-P-1357231-638822524164717747.png
Doc-P-1357231-638822524164717747.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ناشد موظفو وعمال اتحاد بلديات بعلبك، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون "النظر بعين العدل والإنصاف لواقعهم المأساوي منذ ما يزيد عن 17 شهراً".
Advertisement
 
 
وفي بيانهم، قال الموظفون: "منذ مطلع العام 2024 وحتى تاريخه، لم نتقاضَ أي راتب شهري، رغم استمرارنا في أداء واجباتنا الوظيفية والخدماتية تجاه المواطنين، في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة. أما عائدات الصندوق البلدي المستقل التي تُعتبر مصدر التمويل الأساسي لنا، وصلتنا لآخر مرة عن سنة 2022، ومنذ ذلك الحين لم يتم تحويل أي مستحقات متعلقة بعامي 2023 و 2024، مما أدى إلى تراكم المستحقات وانهيار القدرة المعيشية للعاملين. وما يزيد الطين بلة، أننا نفتقر لأي نوع من التغطية الاجتماعية أو الصحية، إذ لا يتوفر لنا لا ضمان اجتماعي، ولا تأمين استشفائي، ولا تعويضات أو خدمات طبية، ورغم ذلك التزمنا الصمت وتحملنا الضغوط، إيماناً منا بواجبنا الوطني وحرصاً على استمرارية المرفق العام".

وأشاروا إلى أن "الاتحاد سعى إلى تأمين حل مرحلي من خلال طلب سلفة مالية مخصصة لتغطية الرواتب المتأخرة، وقد نالت هذه السلفة موافقة وزير المالية، كما سبق أن أعطى وزير الداخلية السابق موافقته المبدئية عليها، إلا أنّنا تفاجأنا لاحقاً برفض وزير الداخلية الحالي لهذه السلفة، من دون تبيان الأسباب، ما أدّى إلى تجميد صرفها، وحرمان الموظفين من أبسط حقوقهم المشروعة".
 
وتمنى الموظفون والعمال على الرئيس عون "التدخل لدى الجهات المعنية لإعادة النظر في هذا القرار، والعمل على صرف السلفة المستحقة في أسرع وقت ممكن، بما يضمن إعادة حقوق الموظفين وكرامتهم، ويصون استمرارية العمل البلدي".
مواضيع ذات صلة
اعتصام موظفي وعمال اتحاد بلديات بعلبك أمام المحافظة مطالبين بدفع رواتبهم
lebanon 24
08/05/2025 00:35:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الصدي التقى رئيس اتحاد بلديات الضاحية
lebanon 24
08/05/2025 00:35:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع التقى رئيس اتحاد بلديات كسروان
lebanon 24
08/05/2025 00:35:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من اتحاد نقابات موظفي المصارف تناول مع الحاج مشروع قانون تعويضات نهاية الخدمة في الضمان
lebanon 24
08/05/2025 00:35:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:20 | 2025-05-07
16:58 | 2025-05-07
16:55 | 2025-05-07
16:22 | 2025-05-07
15:44 | 2025-05-07
15:25 | 2025-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24