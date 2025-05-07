قرار جديد من وزير العمل.. ماذا جاء فيه؟

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أصدر ، تعميماً جديداً، طلب فيه من كافة مؤسسات القطاع الفندقي والمطاعم والمقاهي والملاهي عدم استخدام يد عاملة أجنبية بصورة غير قانونية ولا تحوز على إجازة عمل صادرة عن وفقاً للأصول تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المُخالفين.