Advertisement

لبنان

قرار جديد من وزير العمل.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
07-05-2025 | 15:09
A-
A+
Doc-P-1357233-638822527795086962.jpeg
Doc-P-1357233-638822527795086962.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر وزير العمل محمد حيدر، تعميماً جديداً، طلب فيه من كافة مؤسسات القطاع الفندقي والمطاعم والمقاهي والملاهي عدم استخدام يد عاملة أجنبية بصورة غير قانونية ولا تحوز على إجازة عمل صادرة عن وزارة العمل وفقاً للأصول تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المُخالفين.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
قرار جديد من وزير الداخلية يخصّ "الانتخابات البلدية".. ماذا فيه؟
lebanon 24
08/05/2025 00:35:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من نادي الصحافة.. ماذا جاء فيه؟
lebanon 24
08/05/2025 00:35:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تعميم جديد لوزير الداخليّة... هذا ما جاء فيه
lebanon 24
08/05/2025 00:35:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من وزير الطاقة.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
08/05/2025 00:35:35 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:20 | 2025-05-07
16:58 | 2025-05-07
16:55 | 2025-05-07
16:22 | 2025-05-07
15:44 | 2025-05-07
15:25 | 2025-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24