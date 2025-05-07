دولارات مصارف لبنان "تتراجع".. إليكم الأرقام!

مؤخراً، كشفت أرقام اقتصاديّة جديدة أنَّ رأسمال المصارف التجارية بلغ 414.7 تريليون (4.63 مليار دولار) في نهاية شباط 2025، وذلك مقارنة بـ428.5 تريليون ليرة لبنانية (4.8 مليار دولار) في نهاية العام 2024.

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التراجع في قيمة الرأسمال كانت لافتة، الأمر الذي توقف عنده الخبير الإقتصاديّ والمالي الذي قال لـ" " إنّ "رأسمال المصارف أخذ بالتراجع منذ نهاية العام 2019 حينما كان يبلغ آنذاك 21 مليار دولار".

وأوضح غبريل إنّ التراجع حصل مع تدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الأرقام الحالية لرأسمال المصارف تتضمن خطوة قيام المصارف برفع رأسمالها 20% عملاً بتعميم صادر عن عام 2020 والذي طلب من المصارف رفع رأسمالها 20%.

وذكر غبريل أنّ تدهور سعر الليرة أمام الدولار واستخدام الرأسمال لأغراض مُتعددة، أدى إلى تقلص من 21 مليار دولار إلى 4 مليار و 630 مليون دولار.