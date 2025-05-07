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لبنان

دولارات مصارف لبنان "تتراجع".. إليكم الأرقام!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-05-2025 | 15:44
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مؤخراً، كشفت أرقام اقتصاديّة جديدة أنَّ رأسمال المصارف التجارية بلغ 414.7 تريليون ليرة لبنانية (4.63 مليار دولار) في نهاية شباط 2025، وذلك مقارنة بـ428.5 تريليون ليرة لبنانية (4.8 مليار دولار) في نهاية العام 2024.
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التراجع في قيمة الرأسمال كانت لافتة، الأمر الذي توقف عنده الخبير الإقتصاديّ والمالي نسيب غبريل الذي قال لـ"لبنان24" إنّ "رأسمال المصارف أخذ بالتراجع منذ نهاية العام 2019 حينما كان يبلغ آنذاك 21 مليار دولار".
 
وأوضح غبريل إنّ التراجع حصل مع تدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الأرقام الحالية لرأسمال المصارف تتضمن خطوة قيام المصارف برفع رأسمالها 20% عملاً بتعميم صادر عن مصرف لبنان عام 2020 والذي طلب من المصارف رفع رأسمالها 20%.
 
وذكر غبريل أنّ تدهور سعر الليرة أمام الدولار واستخدام الرأسمال لأغراض مُتعددة، أدى إلى تقلص رأس المال من 21 مليار دولار إلى 4 مليار و 630 مليون دولار.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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