مفاجأة جديدة عن "حزب الله".. مركز إسرائيلي يعلنها

نشر معهد "ألما" الإسرائيليّ للدراسات الأمنية والاستراتيجيّة تقريراً جديداً قال فيه إنه "بينما تواصل مُحاربة التهديدات لأمنها على جبهات متعددة، تواجه إنتقادات لوجودها وضرباتها في الأراضي ".

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ويقول التقرير الذي ترجمهُ " " إن "هذه الانتقادات غالباً ما تكون متحيزة ومضللة"، مشيراً إلى أنه "نتيجة لذلك، يتزايد على إسرائيل".

وذكر التقرير أن "الانتقادات الدولية المتكررة تقولُ إنَّ وجود إسرائيل في لا ينبع من دوافع أمنية، بل يُشير إلى نيتها احتلال أراضٍ، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان"، وأردف: "علاوة على ذلك، تؤكد الانتقادات الدولية أن الضربات في لبنان تُلحق الضرر بالمدنيين غير المتورطين".

وأكمل: "تُجادل الانتقادات الموجهة لإسرائيل بأن الحكومة والجيش اللبنانيين يعملان على فرض سلطتهما، ومنع انتهاكات وقف إطلاق النار، وتفكيك أسلحة . في المقابل، يُقوّض وجود إسرائيل وضرباتها المستمرة قدرة لبنان على إنفاذ شروط وقف إطلاق النار".

وتحتفظ إسرائيل بوجود محدود في مناطق لبنانية قريبة من الحدود وذلك في عدة نقاط استراتيجية تسمح بمراقبة وكشف الأنشطة التي تُشكل تهديداً لإسرائيل، وفق التقرير الذي أضاف: "منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، تعمل إسرائيل يومياً ضد جهود حزب الله لإعادة تأهيل جيشه، والتي تجري حتى داخل المنطقة 1701 جنوب . تشمل هذه الجهود تجديد البنية التحتية، وإعادة التنظيم، وجمع المعلومات الاستخبارية، ونقل وتهريب الأسلحة".

وتابع: "وفقاً لتحليل تم إجراؤه خلال شهر نيسان 2025 لبيانات الجوية الإسرائيلية في لبنان منذ 27 تشرين الثاني، يتبين أنَّ نشاط حزب الله في - بما في ذلك جنوب - آخذ في الازدياد، وليس العكس، وهذا يشكل انتهاكاً واضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار".

واستكمل: "على الرغم من أن نشاط في جنوب لبنان ضد انتهاكات حزب الله يُذكر أحياناً في العناوين الرئيسية والتصريحات العامة - بما في ذلك مزاعم بتدمير العديد من مواقع حزب الله - إلا أنه لا يوجد عملياً أي دليل فعلي على ذلك على أرض الواقع. وفي 14 نيسان، أعلن الرئيس عون أن لبنان ملتزم بنزع سلاح حزب الله، لكنه أضاف أن العملية ستتم من خلال الحوار. إن توقع نزع سلاح حزب الله طوعاً هو، على أقل تقدير، أمر غير واقعي، ولا يمكن لإسرائيل تجاهل جهود إعادة تأهيل حزب الله المستمرة".