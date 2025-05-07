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لبنان

محاولة سدّ ثغرات

Lebanon 24
07-05-2025 | 17:20
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يحاول نائب صاحب تجربة سابقة، تأليف لائحة لانتخابات بلدية بيروت، تتمكَّن من سدّ ثغرات تزايدت المخاوف من حصولها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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