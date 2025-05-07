عودة الإماراتيِّين نافذة أمل وتدشين لانفراج العلاقات مع الخليج

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بقي في مدار الاستحقاق البلدي والاختياري الذي يشهد جولته الثانية في الأحد المقبل، فيما خطفت الأضواء الطائرات الإماراتية التي حطّت في مطار وأقلت عشرات الإماراتيين في ضوء قرار دولة الإمارات العربية المتحدة برفع الحظر عن السفر إلى لبنان منذ سنوات.وجاء القرار عقب زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى الإمارات الأسبوع الماضي، حيث استقبل بحفاوة كبيرة وأجرى مباحثات إيجابية ومثمرة حول مجمل بين الدولتين، وتلقى وعوداً من رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد بدعم لبنان بشتى المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية والسياحية، وبدأت أبو ظبي بتنفيذ وعودها برفع الحظر عن السياحة إلى لبنان، على أن تعقبها سلسلة من القرارات المتعلقة بالمشاركة بالدعم العربي المالي لمؤسسات الدولة والمشاريع الإنمائية وما يتعلق بالصادرات إلى دول الخليج.وكتبت" النهار": لم تقتصر معالم الانفراج على موضوع خط الطيران الإماراتي الذي استأنف رحلاته إلى بيروت فحسب، بل اتّسعت إلى النشاطات التنموية أيضاً، إذ أعلن رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر السعد استعداد الصندوق لإعادة نشاطه التنموي وبرامجه القائمة والقادمة في لبنان. وكشف أن هدف زيارته إلى لبنان مع الوفد المرافق التي جال خلالها على الرؤساء الثلاثة، هو إعادة تحريك العمل الإنمائي المموّل من الصندوق بعد توقف استمر لسنوات، مبدياً الصندوق بتنفيذ القروض المعطاة للبنان، والأولوية هي للقروض الإنمائية لا سيما في مجالي التعليم والصحة. ولفت إلى التعاون القائم بين الصندوق والبنك الدولي، وإلى أن اجتماعات ستعقد مع الوزراء المعنيين للوقوف على الحاجات، متمنياً أن تتوفر التسهيلات اللازمة لإطلاق عجلة التنفيذ.وفي غضون ذلك، حطّت في مطار رفيق الدولي في بيروت أول طائرة تابعة للخطوط الجوية الإماراتية وتبعتها ثانية. وازدانت صالة الوصول في بالورود لاستقبال الطائرة وركابها، وذلك بعد سنوات من عدم هبوط الطيران الإماراتي في بيروت بسبب الأوضاع الأمنية. وأعرب عدد من الركاب الإماراتيين لدى وصولهم إلى المطار، عن فرحتهم بالعودة إلى لبنان بعد التغييرات التي شهدها، لا سيما بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية. كما أشاروا إلى أن حركة الوافدين من الإمارات ستشهد ازدياداً خلال الأيام المقبلة، مشيدين بحفاوة الاستقبال.وكتبت" نداء الوطن": بشائر العودة الخليجية إلى لبنان، بدأت طلائعها أمس من خلال وصول بعض المواطنين الإماراتيين إلى مطار رفيق الحريري الدولي. أول الغيث طائرتان إماراتيتان تقلان على متنهما عدداً من الإماراتيين الذين يزرون لبنان للمرة الأولى، بعد قرار رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد رفع الحظر عن سفر مواطنيه إلى لبنان ابتداء من السابع من أيار، بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية جوزاف عون إلى أبوظبي.وعلم أنه بعد قرار الإمارات رفع حظر سفر رعاياها إلى لبنان، فإن الاتجاه إلى أن تحذو دول مجلس التعاون الخليجي حذوها في هذا المجال في القريب العاجل.وعدّلت والتنمية ، نصائح السفر للمواطنين إلى لبنان، فلم تعد الوزارة تنصح بعدم السفر إلى لبنان، بل تستمر في النصح بعدم السفر إلى بعض مناطقه، أو السفر إليه عند الضرورة القصوى فقط.وقال مصدر واسع الاطلاع أن لقاءات مكثفة تعقد مع مسؤولين سياسيين وأمنيين وأبرزها اللقاء الذي سيجمع رئيس الحكومة نواف سلام مع سفراء مجلس التعاون الخليجي لشرح الإجراءات التي اتخذتها الدولة اللبنانية في المطار ومحيطه وعلى طول الطريق المؤدية إليه بهدف طمأنة هذه الدول قبل اتخاذها قرارات رفع الحظر.واوضح المصدر أن لقاءات لاحقة ستعقد بين عدد من السفراء وقيادات أمنية رفيعة للبحث في الإجراءات المتخذة وأيضاً لإزالة أي عقبات قانونية وأمنية قد تكون عائقاً أمام رفع الحظر، مثل الدول المطبعة مع التي سينطبق عليها ما ينطبق على مصر والأردن باعتبار أن هذا الأمر شأن داخلي لهذه الدول.وذكرت “البناء” أن القرار الإماراتي لن يكون منفرداً أو يتيماً بل ستعقبه قرارات لدول خليجية عدة برفع حظر سفر رعاياها إلى لبنان وفي مقدمتها والكويت وقطر، وذلك في إطار قرار غير معلن من مجلس التعاون الخليجي يحمل تغيرات في سياسات وتعاطي الخليج مع لبنان مع الجديد والحكومة الجديدة. ووفق المعلومات فإن سترسل خلال الأسبوع المقبل لجنة تقنية للبحث مع الحكومة اللبنانية ومتابعة العوائق المتبقية أمام عودة السعوديين إلى لبنان المتوقعة في عيد الأضحى أوائل الشهر المقبل.وقالت مصادر حكوميه لـ «اللواء»: انه سيتم انشاء غرفة عمليات سياحية بالتنسيق بين وزارات السياحة والداخلية والدفاع والاشغال العامة وأيضا سيتم التنسيق مع وزارة الاقتصاد لمتابعة موضوع الاسعار وعدم استغلال السياح والمصطافين الخليجيين، ومتابعة كل امور السواح والمصطافين وتلقِّي اي شكاوى منهم.وكتبت" الديار": يبدو أن صيف هذا العام يحمل بشائر واعدة للبنان، لا سيما بعد قرار دولة الإمارات رفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى بيروت، ما تُرجم بوصول ثلاث طائرات إماراتية إلى مطار رفيق الحريري الدولي. وعليه، أفادت مصادر مطلعة بأن بقية دول الخليج ستلتحق قريبًا بهذه الخطوة، ما يعزز التوقعات بأن يكون الموسم السياحي مزدهرًا هذا العام، مع عودة الزوار الخليجيين إلى لبنان. وبمقدار ما يستتب الامن في لبنان بمقدار ما تزداد الثقة عند العرب والاوروبيين والاميركيين وغيرهم للمجيء اليه، الامر الذي يجعل هذا البلد يستعيد عافيته بعد عدة سنوات مريرة ومؤلمة.يزور الرئيس جوزاف عون الكويت الاحد الذي لطالما اعتبر الكويتيون لبنان بلدهم الثاني، فتكون الرعاية الخليجية للبنان قد اكتملت حلقاتها وعادت الى العهد السابق بعد قطيعة دامت لسنوات. وكانت تداعيات ذلك قاسية على لبنان، ان على المستوى السياسي او الاقتصادي، على ان تفتح ابواب الصيف للعرب.