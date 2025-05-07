لائحة ائتلافية للانتخابات البلدية في بيروت وتحذير من عمليات تشطيب

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من المرتقب أن تعلن غداً الجمعة في حرش لائحة "بيروت بتجمعنا" بعد جهود ومساع سياسية شملت العديد من الأطراف الرئيسة في بيروت.اللائحة برئاسة المهندس زيدان ونيابة الرئاسة لإيلي أندريا. ومن الأعضاء: حداد، وفاء فخري حسني، سعيد حديفة، إيدي بطيش، الياس عباس، لويس أيوب، اسكندر بريدي، إليان مكتبي، فاهرام برصوميان، وسيرج ملكونيان، هوفيك بوشكجيان، أحمد شاتيلا، محمد مشاقة، حسين البطل، محمد بالوظة، رشا فتوح، جومانا الحلبي، لينا سنو، فادي شحرور، يوسف بيضون، عماد فقيه، رامي الغاوي.وذكرت" نداء الوطن" ان اللائحة تحوز مباركة دار الإفتاء ومطرانية بيروت للروم الأرثوذكس، وبعض المرجعيات القريبة من بيئة .وكتبت" الاخبار": أنتجت مفاوضات الساعات الماضية في بيروت لائحة ائتلافية للانتخابات البلدية، تضمُّ أكبر عدد من القوى والأحزاب السياسية والعائلات البيروتية، بهدف ضمان المناصفة بين المسلمين والمسيحيين.لكنّ بعض المفاوضين حذّر من حصول عمليات تشطيب، كما جرى في بعض بلدات جبل ، ما قد يُهدّد المناصفة، ولا سيما مع تعدّد اللوائح، الذي قد يبلغ خمساً: أولى ائتلافيّة، وثانية برئاسة العميد محمود الجمل مدعومة من النائب نبيل بدر والجماعة الإسلامية، وثالثة برئاسة عضو مجلس أمناء «جمعية المقاصد» فادي درويش ومدعومة من حركة «بيروت مدينتي»، ورابعة لعضو مجلس أمناء «المقاصد» رلى العجوز صيداني، فيما يتردّد عن إمكانيّة تشكيل لائحة خامسة من بعض المرشحين كعوض مرعي وعدنان الحكيم وجهاد عانوتي.وقد شابت تأليف اللائحة الائتلافيّة مُعوّقات كثيرة، واتّهامات من أطراف عديدة ضدّ النائب فؤاد مخزومي الذي أوهم، وفقاً لمتابعين، بعض القوى بأنه لا يريد أي حصة، باعتبار أن جهده ينصبّ على تشكيل لائحة من غير الحزبيين، ممن يمتلكون معايير مهنيّة تمكّنهم من الاهتمام ببيروت.لذلك، عمد مخزومي منذ اللحظة الأولى إلى التواصل مع عدد من القوى والشخصيات السياسية، ووعدها بتمثيلها و«الطّحش» بمرشحيها، قبل أن تُفاجأ بسعيه لـ«تسقيط» ابن خالته في موقع رئاسة البلدية.ما أزعج بعض القوى هو أن مخزومي كان يُصرّح أمام المفاوضين بأنه لا يريد أي حصّة، ويطرح فكرة التقاطع على اسم رئيس لا يكون محسوباً على أحد، قبل أن يصرّ على «القبض» على الرئاسة، بتمسّكه بطرح ابن خالته النائب التنفيذي لرئيس الهيئة الإدارية في «حزب الحوار» إبراهيم حبيب زيدان.ولا يبدو أن هناك أي نيّة لمعارضة مخزومي، خصوصاً أن بعض المفاوضين يتخوّفون من أن يؤدّي الاعتراض إلى «فرط» اللائحة وإعادة الأمور إلى النقطة الصفر، ولا سيما مع تلويح مخزومي بوقف تمويلها.اضافت «الأخبار» أن اللائحة الائتلافية التي سيدعمها مخزومي والوزير السابق محمد شقير و«جمعية المشاريع الخيرية» وحزب الله وحركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي و«اتحاد العائلات البيروتية»، إضافةً إلى متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة و«القوات اللبنانية» وحزب والتيار الوطني الحر وحزبي الطاشناق والهانشاك، إلى جانب بعض العائلات البيروتية ، تتألف من:- الأعضاء السُّنّة: إبراهيم زيدان (مخزومي)، لينا سنّو (محسوبة على العائلات بعد كباش حصل على اسمها واسم نديم بيضون)، محمّد بالوظة (اتحاد العائلات وتقاطعت القوى السياسية على اسمه باعتباره غير محسوب على أي طرف)، جمانة الحلبي (مخزومي)، رشا فتّوح وحسين بطل (شقير)، أحمد شاتيلا ومحمد مشاقة (جمعية المشاريع التي ستتمثل في المجلس البلدي للمرة الأولى منذ 1998).- الأعضاء الشيعة: يوسف بيضون وفادي شحرور وعماد فقيه، وهم محسوبون على «الثنائي» الذين أشركوا في التسمية «الجمعية الخيرية العاملية» في بيروت عبر بيضون.- العضو الدرزي: رامي غاوي المحسوب على «الاشتراكي».- الموارنة: ألكس بريدي ولويس أيوب (الكتائب) ووفاء حسني (القوات).- العضو الكاثوليكي: سعيد حديفة (القوات).- الأرثوذكس: تدي بطحيش (التيار الوطني) وراغب حداد (قوات) وإيلي أندريا (المطران عودة)، علماً أنّ «القوات» طرحت حداد لمركز فيما أصرّ عودة على أن يعود المنصب لأندريا كما في المجلس السابق.-البروتستانت: إيليان مكتبي (مستقلة، تقاطعت الأحزاب المسيحية على اسمها فيما يسوّق مخزومي بأنّها من حصته بعد المطالبة بتمثيل في المصيطبة ورأس بيروت).- العضو السرياني الكاثوليك: إيلي عباس (التيّار الوطني).- الأرمن: سيرج ملكونيان وفاهرام برصوميان وهوفيك بوككجيان المحسوبون على الطاشناق والهانشاك).