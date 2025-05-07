Advertisement

لبنان

تعيينات الخارجية: مسوّدة رجي تنتظر رئيسي الجمهورية والحكومة

Lebanon 24
07-05-2025 | 23:08
A-
A+
Doc-P-1357301-638822813753716151.jpg
Doc-P-1357301-638822813753716151.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب مجد بو مجاهد في"النهار": أنجزت المهمة المبدئية الخاصة بوزير الخارجية يوسف رجي في ملف التعيينات الديبلوماسية مع تحضيره نواتها الأولية، لكنه لم يتلق أجوبة من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حتى اللحظة عن مسودة التعيينات التي قدمها. على أن يقدم رئيس الحكومة نواف سلام اقتراحاته حيال عدد من المقاعد الديبلوماسية. في معطيات لـ"النهار"، اتبع وزير الخارجية منهجية في ملف التعيينات آخذاً في الاعتبار مندرجات القانون الخاص بالسلك الديبلوماسي. كذلك قرر إرجاع من شغلوا تعييناً لأكثر من 12 سنة في الخارج إلى لبنان، لأن القانون لا يتيح لأي رئيس بعثة خارجية أن يبقى أكثر، علما أن عدم حصولتشکیلات ديبلوماسية منذ سنوات كان أفسح في المجال أمام بعض الديبلوماسيين للبقاء في مقعدهم أكثر من المدة المتاحة. حتى إن منهم مكثوا 15 سنة في مكتب البعثة نفسها، تلافيا للفراغ في السفارات في غياب التعيينات حينذاك.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عضو باللجنة الدستورية السورية للجزيرة: انتهينا من صياغة مسودة الإعلان الدستوري وسنقدمها غدا لرئيس الجمهورية
lebanon 24
08/05/2025 08:58:48 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي: خطاب قسم رئيس الجمهورية والبيان الوزاري للحكومة واضحان لجهة حصر السلاح بيدّ الدولة ومؤسساتها
lebanon 24
08/05/2025 08:58:48 Lebanon 24 Lebanon 24
كلمة لرئيس الجمهوريّة اليوم وميقاتي يتحرك لحماية أمن الشمال واغاثة النازحين والحكومة منشغلة بالتعيينات
lebanon 24
08/05/2025 08:58:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الموسوي: من ‏أبسط واجبات وزير الخارجية أن يلتزم بتوجيهات رئيس الجمهورية ‌‎وسياسات الحكومة
lebanon 24
08/05/2025 08:58:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:55 | 2025-05-08
01:54 | 2025-05-08
01:52 | 2025-05-08
01:45 | 2025-05-08
01:45 | 2025-05-08
01:30 | 2025-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24