تعيينات الخارجية: مسوّدة رجي تنتظر رئيسي الجمهورية والحكومة

كتب في"النهار": أنجزت المهمة المبدئية الخاصة بوزير الخارجية في ملف التعيينات الديبلوماسية مع تحضيره نواتها الأولية، لكنه لم يتلق أجوبة من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حتى اللحظة عن مسودة التعيينات التي قدمها. على أن يقدم رئيس الحكومة اقتراحاته حيال عدد من المقاعد الديبلوماسية. في معطيات لـ"النهار"، اتبع منهجية في ملف التعيينات آخذاً في الاعتبار مندرجات القانون الخاص بالسلك الديبلوماسي. كذلك قرر إرجاع من شغلوا تعييناً لأكثر من 12 سنة في الخارج إلى ، لأن القانون لا يتيح لأي رئيس بعثة خارجية أن يبقى أكثر، علما أن عدم حصولتشکیلات ديبلوماسية منذ سنوات كان أفسح في المجال أمام بعض الديبلوماسيين للبقاء في مقعدهم أكثر من المدة المتاحة. حتى إن منهم مكثوا 15 سنة في مكتب البعثة نفسها، تلافيا للفراغ في السفارات في غياب التعيينات حينذاك.

Advertisement