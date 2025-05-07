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لبنان
تعيينات الخارجية: مسوّدة رجي تنتظر رئيسي الجمهورية والحكومة
Lebanon 24
07-05-2025
|
23:08
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كتب
مجد بو مجاهد
في"النهار": أنجزت المهمة المبدئية الخاصة بوزير الخارجية
يوسف رجي
في ملف التعيينات الديبلوماسية مع تحضيره نواتها الأولية، لكنه لم يتلق أجوبة من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حتى اللحظة عن مسودة التعيينات التي قدمها. على أن يقدم رئيس الحكومة
نواف سلام
اقتراحاته حيال عدد من المقاعد الديبلوماسية. في معطيات لـ"النهار"، اتبع
وزير الخارجية
منهجية في ملف التعيينات آخذاً في الاعتبار مندرجات القانون الخاص بالسلك الديبلوماسي. كذلك قرر إرجاع من شغلوا تعييناً لأكثر من 12 سنة في الخارج إلى
لبنان
، لأن القانون لا يتيح لأي رئيس بعثة خارجية أن يبقى أكثر، علما أن عدم حصولتشکیلات ديبلوماسية منذ سنوات كان أفسح في المجال أمام بعض الديبلوماسيين للبقاء في مقعدهم أكثر من المدة المتاحة. حتى إن منهم مكثوا 15 سنة في مكتب البعثة نفسها، تلافيا للفراغ في السفارات في غياب التعيينات حينذاك.
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