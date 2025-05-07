لبنان يعود لواجهة الاهتمام العربي ووعود باستكمال خطوات الدعم

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كتب عمر البردان في" اللواء": في رسالة تحمل الكثير من الأبعاد الإيجابية التي أرادت إرسالها إلى اللبنانيين، كانت عودة الطيران إلى ، مبعث أمل. وهذا يؤشر إلى أن عاد إلى واجهة الاهتمام العربي الذي يترجم اليوم، بزخم الزيارات التي تقوم بها وفود خليجية وعربية إلى بيروت، في حين أن الجديد، يريد هو الآخر، أن يفتح صفحة جديدة مع الأشقاء العرب، ليطوي تداعيات المرحلة السابقة التي أساءت إلى علاقاته مع محيطه العربي، وأوقعته في عزلة قاسية، يريد الخروج منها ليستعيد عافيته ودوره في المنطقة والعالم . وإذ يعول المسؤولون اللبنانيون على مزيد من الخطوات الانفتاحية المماثلة من جانب الدول الخليجية الأخرى، فإن الأنظار تتجه إلى زيارة استكشافية لوفد إلى لبنان، تمهيداً للإعلان عن رفع حظر سفر الرعايا السعوديين إلى لبنان، على أن تحذو بقية دول مجلس التعاون، حذو الإمارات والسعودية في مرحلة لاحقة . وهذا ما هو متوقع بعد زيارة رئيس الجمهورية الى ، الأحد المقبل .في مؤشر واضح على عودة الاهتمام العربي والخليجي تحديدًا بهذا البلد الذي عاد إلى الخارطة العربية بعد غياب قسري .وتشير المعلومات، إلى أن محطة في الكويت، لن تختلف عما سبقها من الخليجية الأخرى لرئيس الجمهورية . إذ أن الزيارة ستفتح الأبواب بشكل أوسع أمام مرحلة أكثر تميزاً على صعيد العلاقات .وعلى وقع جرعة الدعم العربية والدولية التي يحظى بها العهد الجديد، استكملت الاستعدادات الإدارية واللوجستية للمرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية، الأحد المقبل، المقررة في محافظتي، لبنان وعكار، وسط تأكيدات رسمية على ضرورة توفير أفضل الأجواء لإجراء هذا الاستحقاق الذي حظي بإشادة عربية ودولية واسعة حصل عليها لبنان، في إطار المواقف المؤيدة لمسيرة العهد الجديد التي تبلغها رئيس الجمهورية جوزاف عون خلال زياراته الخارجية .