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لبنان

في قضاء بعلبك.. 1858 مرشحا لعضوية 76 بلدية و965 مرشحا للهيئات الاختيارية والمختارين

Lebanon 24
07-05-2025 | 23:53
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أقفل باب الترشح في مركز محافظة بعلبك الهرمل في مدينة بعلبك، على 1858 مرشحا لعضوية المجالس البلدية في قضاء بعلبك،  يتنافسون لملء 965 مقعدا في 76 بلدية ضمن قضاء بعلبك الذي يتألف من 104 قرى، علما بأن عددا من المجالس البلدية تضم في عضويتها ممثلي أكثر من بلدة، في حين أن 22 قرية لا يوجد فيها بلديات، وهي: حوش الذهب، الحلانية، دار الواسعة، ريحا،  السفري، الشعيبة والنبي سباط، صبوبا، صفرا، الصوانية، طفيل، عين بورضاي، عين السودا، عين البنية، مزرعة أبو صليبي، مزرعة بيت مطر، مزرعة السيد، مزرعة الضليل، النقرة، وادي الزين، وادي المشمشة، ووادي الصفا الشرقي.
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أما عدد الذين تقدموا بطلبات ترشحهم للهيئات الاختيارية والمختارين، فقد بلغ 665 مرشحا، سيتم انتخاب 293 مختارا منهم في 18 أيار الحالي.

في مدينة بعلبك، ترشح لعضوية المجلس البلدي 53 مرشحا، يتنافسون للفوز بعضوية المجلس البلدي المؤلف من 21 عضوا.

وتقدم 86 مرشحا للمختارين، بينما عدد المخاتير في مدينة بعلبك 35 مختارا، موزعين على الأحياء التالية: البرانية (مختاران) البربارة (مختار)، النبي انعام (5 مخاتير)، الريش الشرقي (6 مخاتير)، الريش الغربي (4 مخاتير)، غفرة (5 مخاتير)، الصلح (3 مخاتير)، القلعة (3 مخاتير)، الشميس (مختار)، العباسية (مختار)، الست (مختار)، قبة دورس (مختار)، قلعة غربي (مختار)، الزهراء (مختار)، وحي عز الدين (مختار).
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