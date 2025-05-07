في قضاء بعلبك.. 1858 مرشحا لعضوية 76 بلدية و965 مرشحا للهيئات الاختيارية والمختارين

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أقفل باب الترشح في مركز في ، على 1858 مرشحا لعضوية في قضاء ، يتنافسون لملء 965 مقعدا في 76 بلدية ضمن قضاء بعلبك الذي يتألف من 104 قرى، علما بأن عددا من المجالس البلدية تضم في عضويتها ممثلي أكثر من بلدة، في حين أن 22 قرية لا يوجد فيها بلديات، وهي: حوش ، الحلانية، دار الواسعة، ريحا، السفري، الشعيبة والنبي سباط، صبوبا، صفرا، الصوانية، ، ، عين السودا، ، مزرعة ، مزرعة بيت مطر، مزرعة السيد، مزرعة الضليل، النقرة، وادي ، وادي المشمشة، ووادي الشرقي.أما عدد الذين تقدموا بطلبات ترشحهم للهيئات الاختيارية والمختارين، فقد بلغ 665 مرشحا، سيتم انتخاب 293 مختارا منهم في 18 أيار الحالي.في مدينة بعلبك، ترشح لعضوية 53 مرشحا، يتنافسون للفوز بعضوية المجلس البلدي المؤلف من 21 عضوا.وتقدم 86 مرشحا للمختارين، بينما عدد المخاتير في مدينة بعلبك 35 مختارا، موزعين على الأحياء التالية: البرانية (مختاران) البربارة (مختار)، النبي انعام (5 مخاتير)، الريش الشرقي (6 مخاتير)، الريش (4 مخاتير)، غفرة (5 مخاتير)، (3 مخاتير)، القلعة (3 مخاتير)، الشميس (مختار)، العباسية (مختار)، (مختار)، قبة دورس (مختار)، قلعة غربي (مختار)، (مختار)، وحي (مختار).