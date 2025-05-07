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لبنان
اقفال باب قبول الترشح في قضاء زحلة على 977 مرشحا للبلدية و341 للاختيارية
Lebanon 24
07-05-2025
|
23:54
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أُقفِل باب قبول طلبات الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية، منتصف ليل الأربعاء في محافظة
البقاع
، بإشراف المحافظ القاضي
كمال ابو جوده
، حيث بلغ عدد المرشحين في
قضاء زحلة
٩٧٧ مرشحًا للانتخابات البلدية و٣٤١ للانتخابات الاختيارية، وأعضاء هيئة اختيارية ٦٦ عضوا والتي ستجري يوم الاحد في 18 أيار الحالي.
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سجّلت
مدينة زحلة
وحدها ٧٢ مرشحًا يتنافسون على 21 مقعدًا بلديًا، فيما ترشح العدد المطلوب قانونا في بلديتي دير
الغزال
وشهابية الفاعور مما يسمح لهم الفوز بالتزكية لاحقاً.
مع الاشارة، الى أن محافظة البقاع اعتمدت وللمرة الاولى نظام المكننة للمندوبين وبتوجيهات مباشرة من المحافظ
أبو جودة
.
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