اقفال باب قبول الترشح في قضاء زحلة على 977 مرشحا للبلدية و341 للاختيارية

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أُقفِل باب قبول طلبات الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية، منتصف ليل الأربعاء في محافظة ، بإشراف المحافظ القاضي ، حيث بلغ عدد المرشحين في ٩٧٧ مرشحًا للانتخابات البلدية و٣٤١ للانتخابات الاختيارية، وأعضاء هيئة اختيارية ٦٦ عضوا والتي ستجري يوم الاحد في 18 أيار الحالي.سجّلت وحدها ٧٢ مرشحًا يتنافسون على 21 مقعدًا بلديًا، فيما ترشح العدد المطلوب قانونا في بلديتي دير وشهابية الفاعور مما يسمح لهم الفوز بالتزكية لاحقاً.مع الاشارة، الى أن محافظة البقاع اعتمدت وللمرة الاولى نظام المكننة للمندوبين وبتوجيهات مباشرة من المحافظ .