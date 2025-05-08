محاولة سرقة فاشلة أوقعت جريحين.. هذا ما حصل ليلا على طريق المنية ـ الضنية

Advertisement

شهد طريق عدوة قضاء ـ عند منتصف ليل أمس محاولة سرقة تعرّضت لها سيارة من نوع رابيد كان بداخلها 3 شبان من الجنسية ، حيث اعترضت دراجة نارية يستقلها مجهولون طريق السيارة ما أدى إلى عراك بين الطرفين، وفق ما أفادت مندوبة " ".وفي التفاصيل، أقدم خلال العراك أحد المعتدين على إطلاق النار باتجاه الشبان ما أسفر عن إصابة كل من "م.خ" إصابة حرجة في و "م.م" إصابة في اليد، في حين نجا الشاب الثالث من آل "د" من دون أن يصاب بأذى.وتم نقل المصابين إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج فيما فرّ المعتدون إلى جهة مجهولة.وقد باءت محاولة السلب بالفشل.