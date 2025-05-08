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لبنان

محاولة سرقة فاشلة أوقعت جريحين.. هذا ما حصل ليلا على طريق المنية ـ الضنية

Lebanon 24
08-05-2025 | 00:18
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شهد طريق عدوة قضاء المنية ـ الضنية عند منتصف ليل أمس محاولة سرقة تعرّضت لها سيارة من نوع رابيد كان بداخلها 3 شبان من الجنسية السورية، حيث اعترضت دراجة نارية يستقلها مجهولون طريق السيارة ما أدى إلى عراك بين الطرفين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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وفي التفاصيل، أقدم خلال العراك أحد المعتدين على إطلاق النار باتجاه الشبان ما أسفر عن إصابة كل من "م.خ" إصابة حرجة في الصدر و "م.م" إصابة في اليد، في حين نجا الشاب الثالث من آل "د" من دون أن يصاب بأذى.

وتم نقل المصابين إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج فيما فرّ المعتدون إلى جهة مجهولة.

وقد باءت محاولة السلب بالفشل.
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